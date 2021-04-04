新學友教育中心 18日免費網上「預習在今夏，贏在新學期」講座
新學友教育學習中心ShareWorld服務灣區28年，成功幫助無數學生進入理想大學，將於4月18日周日下午1時30分於網上舉辦免費「預習在今夏，贏在新學期」教育講座，講座將分享大學申請成功案例，針對高初中生如何在暑期做好英數理化先修準備做深入解析。當大學的錄取率一年比一年低，申請大學越來越難，名校競爭激烈，錄取還是要看學業，社會活動等全方位的整合。到底名校在乎的是什麼？新學友資深升學顧問Dr. Yoshida和Mr. Johnson將會在講座中做不藏私的講解。每年的這個時刻都是常春藤聯盟及加州大學公佈全新錄取名單的時節。今年新學友教育學習中心再次交出了亮眼的成績單，多名學生成功進入理想的常春藤名校及加州大學，恭賀新學友同學榮獲 MIT、CalTec、CMU、Tufts、UCB、UCLA等各大名校錄取，錄取名校的學生將會在線上分享成功經驗。歡迎踴躍報名參加此次免費講座，報名請經網址：https://shareworld.org/seminars-workshop/，或電：408-446-1956。
8周的暑期在即，是向大學證明自己渴望求學的最佳時機，數學、電腦的研習營和AMC競賽是需要提早計畫安排的，豐富合理的暑期規劃，利用暑期改善課業弱點，做好升學考試的準備，提前預習下學期的功課和提前閱讀英文課等。根據以往的經驗，許多學生在秋季修課時會感到困難而尋求課外幫助。利用暑期充足的時間先修課程是明智之擧。
新學友的暑期特色課程是參照灣區學校的課程進度來安排的，為各年級學生的不同需求開設各種富有特色的課程。有寓教於樂的中小學多元文化暑期夏令營，英文讀寫、數理科、JAVA、Python、Web Development等。暑期先修課程包括高中數學、化學、生物、物理等專業科學類課程輔導，SAT、ACT、AP考前實力加強班，新移民青少年的暑期ESL/ELD英文密集加強班。為方便學生選課，課程時間有周一至周五或周末班。該校夏令營課程選擇富彈性，可配合家長與學生的暑假旅遊計劃、學習計畫來選班、 選天、選星期。
新學友名師雲集，課程齊全，在灣區擁有很高的聲譽。讓孩子在新學友過暑假，家長放心，孩子開心。不虛度時光，過一個有意義的暑假。報名或了解詳情請電：408-446-1956，或上網查詢 www.ShareWorld.org。新學友教育學習中心地址：21601 Stevens Creek Blvd., Cupertino, CA 95014。
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