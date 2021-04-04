新學友教育中心 18日免費網上「預習在今夏，贏在新學期」講座

新學友教育 學習中心ShareWorld服務灣區 28年，成功幫助無數學生進入理想大學，將於4月18日周日下午1時30分於網上舉辦免費「預習在今夏，贏在新學期」教育講座，講座將分享大學申請成功案例，針對高初中生如何在暑期做好英數理化先修準備做深入解析。當大學的錄取率一年比一年低，申請大學越來越難，名校競爭激烈，錄取還是要看學業，社會活動等全方位的整合。到底名校在乎的是什麼？新學友資深升學顧問Dr. Yoshida和Mr. Johnson將會在講座中做不藏私的講解。每年的這個時刻都是常春藤聯盟及加州大學 公佈全新錄取名單的時節。今年新學友教育學習中心再次交出了亮眼的成績單，多名學生成功進入理想的常春藤名校及加州大學，恭賀新學友同學榮獲 MIT、CalTec、CMU、Tufts、UCB、UCLA等各大名校錄取，錄取名校的學生將會在線上分享成功經驗。歡迎踴躍報名參加此次免費講座，報名請經網址：https://shareworld.org/seminars-workshop/，或電：408-446-1956。

8周的暑期在即，是向大學證明自己渴望求學的最佳時機，數學、電腦的研習營和AMC競賽是需要提早計畫安排的，豐富合理的暑期規劃，利用暑期改善課業弱點，做好升學考試的準備，提前預習下學期的功課和提前閱讀英文課等。根據以往的經驗，許多學生在秋季修課時會感到困難而尋求課外幫助。利用暑期充足的時間先修課程是明智之擧。

新學友的暑期特色課程是參照灣區學校的課程進度來安排的，為各年級學生的不同需求開設各種富有特色的課程。有寓教於樂的中小學多元文化暑期夏令營，英文讀寫、數理科、JAVA、Python、Web Development等。暑期先修課程包括高中數學、化學、生物、物理等專業科學類課程輔導，SAT、ACT、AP考前實力加強班，新移民青少年的暑期ESL/ELD英文密集加強班。為方便學生選課，課程時間有周一至周五或周末班。該校夏令營課程選擇富彈性，可配合家長與學生的暑假旅遊計劃、學習計畫來選班、 選天、選星期。

新學友名師雲集，課程齊全，在灣區擁有很高的聲譽。讓孩子在新學友過暑假，家長放心，孩子開心。不虛度時光，過一個有意義的暑假。報名或了解詳情請電：408-446-1956，或上網查詢 www.ShareWorld.org。新學友教育學習中心地址：21601 Stevens Creek Blvd., Cupertino, CA 95014。