華美銀行基金與亞太裔社區並肩同行

華美銀行大樓.

加州 帕薩迪納─華美銀行基金會致力於支持社會多元化發展,並一直在反歧視領域做出貢獻。為了能協助遏制針對亞太裔族群的暴力事件,華美銀行基金會此次向奮戰在第一線的非盈利組織提供捐助。

近期暴力及種族仇恨犯罪 事件湧現,更令人擔憂的是,許多受害人來自華美銀行所服務的社區群體。華美銀行董事長、總裁兼最高執行長吳建民(Dominic Ng)表示:「當我們的客戶、同事、朋友亦或社區裡的無辜民眾正在遭受暴力攻擊,淪為種族仇視犯罪的受害人,我們必須站出來、團結起來並互相支持。」

全美暴力事件頻傳,因此亞太裔族群更需要充分的資源來遏制激增的仇恨犯罪。根據仇恨和極端主義研究中心(Center for the Study of Hate and Extremism)發佈的分析報告,反亞裔人士的仇恨犯罪在過去一年間上升近150%。最近拜登總統也在他的首次全國公開演說中譴責了針對亞太裔族群的暴力事件。

華美銀行基金會將動用資金在全美範圍內捐助那些領導遏制反亞太裔仇恨犯罪及促進亞太裔民權的非盈利組織,其中包括停止仇恨亞太裔(Stop AAPI Hate)、亞美公義促進中心(Asian Americans Advancing Justice)、亞太裔領袖基金會(Asian Pacific American Leadership Foundation)、亞太社區基金會(Asian Pacific Community Fund),亞太裔美國 人倡導組織( OCA-Asian Pacific American Advocates)加州、紐約州、德州以及喬治亞州分會、亞美政聯(CAUSE)以及其他一些非盈利社區組織。

另外,亞美公義促進中心(Asian Americans Advancing Justice )也創建了為反對仇恨發聲(Stand Against Hatred)的平台,鼓勵亞太裔人士分享他們的故事,並記錄下遭遇「仇恨的經歷」,以此來教育、通報並鼓勵大家採取行動。洛杉磯亞美公義促進中心首席執行官Connie Chung Joe連同榮譽主席Stewart Kwoh一同表示:「華美銀行此次的捐助呼應了該銀行的企業歷史和對社區一貫的貢獻。

領導力為國家的走向定下基調。當國家的領導者擁護多元化和包容性,這將造就一個更美好的美國。亞太裔領袖基金會(Asian Pacific American Leadership Foundation)於2004年成立,旨在培養亞太裔領導力及促進亞太裔的民主政治參與度。「除非全美出現越來越多來自我們社區的領導者,否則我們將繼續淪為自己國家的二等公民。我們的民選官員有權制定政策,建立新的反歧視法規,並協助執法。我們讚揚華美銀行的企業社會領導力,他們也為其他企業奠定了一個值得效仿的榜樣,」亞太裔領袖基金會執行主任James Lau 說道。

為了對抗種族仇恨,且讓美國變得更公平正義,企業和社區領導者必須與政府共同制定解決方案。加州眾議員邦塔(Rob Bonta)近期提出了AB886法案,旨在為社區組織尋求資金援助,這些組織會為仇恨暴力事件的受害者提供文化上適當的心理健康輔導。邦塔表示:「所有領導者都有責任去建立一個更安全、更正義的世界。此次華美銀行及其最高執行長吳建民的捐助,是一個非常好的消息,我也希望有更多後繼者效仿。」