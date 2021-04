百齡園 百恩園 清明思親春祭活動

清明時節帶同一家人踏青, 向先人祈福及參觀風光明媚的園區環境。

Skylawn、San Mateo百齡園(Skylawn Memorial Park)、Hayward CHAPEL OF THE CHIMES及Hayward百恩園(Chapel Of the Chimes)目前正舉行2021「清明思親春祭」活動。

百齡園的活動於周六及周日(4月3日及4月4日),一連兩天舉辦,每天從早上9時30分開始至下午2時,誦經祈福由妙蓮仙館主持。百恩園的活動於周日(4月4日)早上10時開始至下午1時,由純陽精舍誦經祈福。

活動期間爲先人祈福及誦經照常舉行。參加的民眾可透過該公司的現埸直播視頻參與,網址:https://www.skylawnmemorialpark.com/news-and-events/event-detail/46958-ching-ming-2021,查詢請電:1-888-691-9026。

「清明思親春祭」活動期間,各園同時舉行生前福地預購優惠,給予的折扣高達30%。另預購葬儀服務及貨品的折扣高達20%,還提供24個月利息回贈計畫及第一次還款何延期60天優惠等。各種特價優惠詳情,請電查詢或預約參觀:1-888-691-9026,地址:Highway 92 at Skyline Blvd., /San Mateo, CA 94402。或瀏覽網站:網址:www.skylawn.com或www.hayward.chapelofthechimes.com。

篤信風水的人,為保家人的身體健康、生意暢順及家宅平安,清明時節帶同一家人踏青,許多人更有順便參觀預購福地的習俗。Skylawn、San Mateo百齡園(Skylawn Memorial Park)、Hayward CHAPEL OF THE CHIMES及Hayward百恩園(Chapel Of the Chimes)特別注重中國 人清明時節的傳統習俗,為了提升旗下墓園的環境及服務品質,集團不斷改善墓園的環境,把舊的環境翻新,增加設備,修整路面,換新草地等等工作,這些改變令來墓園參觀及參加「清明思親春祭」活動的家屬為之驚喜。在清明時節,可帶同家人往百齡園或百恩園踏青,親身體現園區內風光明媚的環境。帶著小孩一起踏青,使他(她)們不要忘了自己的祖宗。這個踏青的習俗表面看來只是一家人聚在一起祈福,為末來的生活帶來好運,其實,這些活動有很深的意思,令人體會到中國幾千年的傳統文化,包括教育 及親情的禮教。