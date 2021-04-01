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百齡園 百恩園 清明思親春祭活動

舊金山訊
清明時節帶同一家人踏青， 向先人祈福及參觀風光明媚的園區環境。
清明時節帶同一家人踏青， 向先人祈福及參觀風光明媚的園區環境。

Skylawn、San Mateo百齡園(Skylawn Memorial Park)、Hayward CHAPEL OF THE CHIMES及Hayward百恩園（Chapel Of the Chimes）目前正舉行2021「清明思親春祭」活動。

百齡園的活動於周六及周日（4月3日及4月4日），一連兩天舉辦，每天從早上9時30分開始至下午2時，誦經祈福由妙蓮仙館主持。百恩園的活動於周日（4月4日）早上10時開始至下午1時，由純陽精舍誦經祈福。

活動期間爲先人祈福及誦經照常舉行。參加的民眾可透過該公司的現埸直播視頻參與，網址：https://www.skylawnmemorialpark.com/news-and-events/event-detail/46958-ching-ming-2021，查詢請電：1-888-691-9026。

「清明思親春祭」活動期間，各園同時舉行生前福地預購優惠，給予的折扣高達30%。另預購葬儀服務及貨品的折扣高達20%，還提供24個月利息回贈計畫及第一次還款何延期60天優惠等。各種特價優惠詳情，請電查詢或預約參觀：1-888-691-9026，地址：Highway 92 at Skyline Blvd., /San Mateo, CA 94402。或瀏覽網站：網址：www.skylawn.comwww.hayward.chapelofthechimes.com

篤信風水的人，為保家人的身體健康、生意暢順及家宅平安，清明時節帶同一家人踏青，許多人更有順便參觀預購福地的習俗。Skylawn、San Mateo百齡園（Skylawn Memorial Park）、Hayward CHAPEL OF THE CHIMES及Hayward百恩園（Chapel Of the Chimes）特別注重中國人清明時節的傳統習俗，為了提升旗下墓園的環境及服務品質，集團不斷改善墓園的環境，把舊的環境翻新，增加設備，修整路面，換新草地等等工作，這些改變令來墓園參觀及參加「清明思親春祭」活動的家屬為之驚喜。在清明時節，可帶同家人往百齡園或百恩園踏青，親身體現園區內風光明媚的環境。帶著小孩一起踏青，使他（她）們不要忘了自己的祖宗。這個踏青的習俗表面看來只是一家人聚在一起祈福，為末來的生活帶來好運，其實，這些活動有很深的意思，令人體會到中國幾千年的傳統文化，包括教育及親情的禮教。

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