ophie Tsang祝福讀者牛年鴻運 房屋買賣如意事成

專精灣區房地產買賣，2006-2020連續榮獲總裁獎的Sophie Tsang。

春暖花開祝福各位讀者身體健康，萬事如意。在過去幾年，蘇菲•曾(Sophie Tsang)一直在世界日報房地產 專欄提供分析及最新資訊，在新春這個機會要來介紹Sophie，讓讀者朋友們更了解她。上次介紹了Sophie的成長背景以及踏入房地產業的過程，接著要跟讀者朋友們分享她過去的經驗。

當時有一棟房屋已在市場上求售了3年，經手了3個不同的代理人但都沒有售出。當Sophie聯繫這位屋主的時候，他還是想把房子賣出去，但一開始對她的提議抱著懷疑。Sophie與屋主碰了面，跟他解釋說，客廳的家具需要重新佈置並且調整的不要那麼顯眼突兀，還有其中的一間臥室要再清理，價格也必須調整以便帶動參觀房屋的人潮，洽談後賣家同意接受了建議及引導。經過了兩個周末的開放參觀日之後，一位經紀人陪著買家，提出了全額現金購買的出價，Sophie就在18天之後，把這棟求售3年的房子賣掉，讓賣家喜出望外，簡直不敢相信能進行得如此之快。

Sophie也很樂於跟買方合作。她相信，一個人能否脫穎而出取決於行動是否快速。有一位客戶向他的同事Joe推薦了Sophie，Joe是第一次要購買房屋的買家，因為他當時的房租漲了太多。那是一個周五下午，蘇菲(Sophie)第一次與買方Joe進行了交談，她隨即找了一個貸款 單位給Joe打電話，馬上開始了房貸預批准的程序。第二天是周六，蘇菲(Sophie)把附近待售的房屋瀏覽過一遍，並挑選4棟出來給Joe看。他最喜歡其中的一件也想出價，但賣家已經收到了一份出價放在桌上正要考慮是否出售。蘇菲(Sophie)說服了上市代理人等她，她很快地將出價及相關文件匯總在一起，並在周日晚上讓買家以低於訂價的價格簽訂合同。離周五的第一次通話後僅僅2天，買家真是驚訝，他送給她一個馬克杯致謝，上面寫著「Rock star agent」（搖滾明星經紀人）。

還有很多次實例是，物業交給與其他代理人放上市場上求售了幾個月卻沒有售出，而交給蘇菲(Sophie)之後，她在3周內幫賣方將房屋成功售出。因此她在業界中被稱為「the fixer」，也就是「修復者」，她能夠幫助買賣雙方快速而且順利地達成目標。一直以來，她注重細節以及談判技巧，成為她事業成功的一個關鍵因素。

索菲(Sophie)把她的成功歸功於和她合作超過10年的分工團隊，這個團隊包括了handyman、油漆匠、escrow託管人員、交易協調員等等您在房屋買賣交易中會需要的人。在18年的歲月中，她通過辛勤的工作，培養出她讓買家和賣家獲得最佳結果的技巧及能力。她也熱愛目前所做的一切，並且要以輕鬆的心情、認真的態度展望下一個18年。有房地產相關的問題，歡迎進行免費諮詢，請發送電子郵件到[email protected]，或打電話408-667-3171 聯繫蘇菲(Sophie)。