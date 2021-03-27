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美聯社：拜登記者會 無證移民、川普減稅數據錯誤

活倫紀念陵園清明大典

工商訊

2021年的春天，帶著無數的希冀，翩然降臨到來了。轉眼又到了細雨紛紛、遍地繁花的清明時節。曾經肆虐半個美國、積雪成山的大風雪消融了；曾經光禿禿的山頭又變得綠油油了。這一切都在提醒著我們：我們每個人奮鬥一生後，能否留下點什麼不變的東西？

人的一生太短暫了，所以人類總想在自己身後也留下一點自己的印記。秦始皇掃平六合之後，為自己建造了無與倫比的陵寢；埃及各代法老，以六千年前的科技與人力，建造了高聳入雲的金字塔。當我們談到那些湮滅在歷史中的陵寢、豐碑、宮殿時，好像總會悲觀地發現：它們最終都淪為歷史的塵埃了。其實我們也應該看到：巴黎的先賢祠裏，伏爾泰、盧梭、雨果等名人的陵墓依然受到全球人民的朝聖；華盛頓的阿靈頓國家公墓依然花草萋萋；中國各地的各家族祠堂依然香火鼎盛。對比已經湮沒的和依然堅挺的紀念，他們最大的區別是，前者已無繼承人，後者還有繼承人。所以，如果一個人想讓他得到長遠的紀念，最有效的方法是，為自己創造物質和精神的繼承人。

越來越多的現代人，為了給後代留下更深厚的發展和傳承基礎，會儘量提前購買盡可能多的公墓。一來能有效保值家族財富，避免後人為越來越貴的墓地埋單；二來能提升家族凝聚力，通過共同的家族墓地，讓後人不至於過了兩三代就形同路人。中國人雖然有句老話叫「落葉歸根」，但是我們也看到，當一個家族在一個另一個地方紮根下來後，很快就會把這裏變成自己新的根據地。比如明朝朱氏皇族，雖然老家在安徽鳳陽，但是定都北京後，歷代帝皇也都安葬在北京周邊了。

19世紀以來，中國人移民海外的大潮持續了上百年。舊金山是華人移民美國的最初目的地之一。當時荒涼的淘金之地，今天已經成了世界聞名的大都市，當中少不了中國移民的偉大貢獻。華人理所當然地應該在三藩市有自己的家族陵園，紀念一代代的華人在這裏創造的財富與回憶。

在舊金山半島區Colma市一片片安靜肅穆的墓園中，有一片風光旖旎的陵園，那就是世界最大殯葬業公司SCI旗下精品——活倫紀念陵園。它由SCI麾下最頂級的建築師通力設計，精心選址。交通便利，距離三藩市市區和半島市區只需半小時以內的車程，距離Bart站也僅一步之遙；風水上乘，巍巍青山和不老青松伴著精心設計的陵園佈局，福蔭後人；管理優良，由敬業專業的陵園管理團隊管理，一切井井有條。一代代的華人，和共同建設美國的各族人民一起，幸福地安眠在這裏。SCI作為上市公司，顧客將來不論搬到哪裏，都可用當地陵園等價交換。早點購買，選擇面更廣，也更經濟實惠。

清明期間的3月27、28日，4月3、4日上午10時至下午1時，活倫紀念陵園還恭請得道高僧品道大和尚主持清明法會，為先人超渡，為後人祈福，並備有精美禮品卡、免費衣包、冥幣。此外還有清明優惠大酬賓。記得在清明時節來參觀哦！

熱線電話：650-755-1727；網址：www.woodlawncolma.com 。地址：1000 El Camino Real, Colma, CA 94014。

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