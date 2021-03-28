香奈兒Mademoiselle J12 ACTE II限量腕錶

Mademoiselle J12 ACTE II限量腕錶

從品質機芯到材質，從外觀設計到品牌精髓，J12系列腕錶開啟了具有香奈兒風格的腕錶傳奇。圓潤的線條搭配俐落的黑白色調，系列腕錶打破了性別與審美的界線，同時具備了運動與優雅風格，使得J12成為永恆不敗的時尚與經典。繼2020年推出的J20.20紀念限量版腕錶之後，身著經典軟呢套裝、精緻帽飾與高跟鞋的香奈兒女士走出錶盤，成為懸掛於Mademoiselle J12 ACTE II腕錶的立體吊飾，引發更加精巧的童趣遐思，同時以帽上的鑽石點綴出高級腕錶優雅細膩的質感。

Mademoiselle J12 ACTE II腕錶以33mm尺寸高抗磨陶瓷和18K白金錶殼打造，提供黑、白兩色版本選擇。錶款搭載18K白金固定式錶圈，藍寶石水晶部份飾以白色、黑色清漆長階梯形圖案，並於錶盤上採用長階梯形鑽石時標。作為腕錶一大亮點的18K金漆面Coco吊飾，則鑲以一顆明亮型切割鑽石。性能方面，腕錶搭載高標準石英機芯，全球限量各555支。融合了大膽、可愛、優雅與奢華，Mademoiselle J12 ACTE II腕錶將繼續作為腕錶愛好者的謬思，引領時尚界的風潮。

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