新時尚窗簾 各式窗簾特價優惠中

新穎美觀的窗簾, 讓家裡顯得豪華、舒適。

冬去春來，正是為家中增添新妝、換新窗簾，迎接新氣象的最佳時刻。窗簾對於房屋室內的裝飾有畫龍點睛、增加美觀的作用，在天冷時更兼具保持室內溫暖、節省能源之效果，新的居家裝飾也能讓日常生活更顯朝氣。灣區 著名的「新時尚窗簾」由經驗豐富專業室內設計人士所創設，各式窗簾特價優惠中，歡迎參觀選購。

新時尚窗簾成立以來已成為該行業最著名的企業之一。該店設計人員，每年都到世界各地參觀show展，主動收集、閱讀有關窗簾專業知識，擴展設計視野，順應窗簾流行顏色、式樣，將最新資訊依客戶的品味及需要推薦給客戶。挑選適合的窗廉，對房間內部佈置的成敗致為關鍵，新時尚的設計師也會告訴您，如何避免訂購窗簾常犯的5項錯誤，讓您省時、省力又省錢。

新時尚窗簾所代理之名牌 Hunter Douglas窗簾保用數十年，品質優異並具有實用及美觀特性，款式眾多，包括布窗簾、木窗簾、垂直簾、橫直簾、百葉簾等最新款高級窗簾，不易折痕、不易斷裂，彈性佳，易保養，節省能源，甚至對於特高長窗簾可提供搖控調整開關，款式種類顏色眾多，不但耐用並具有隱私 及採光控制等多種特性功能，以上各款都有其特色，顧客可配合其家居需要或新時尚室內設計專業人士的建議選購。

該店自設工廠，歡迎顧客來料加工，並設有展覽室，有1200種花樣，供您精挑細選，歡迎上網瀏覽工程照www.TopWindowFashions.com。 新時尚窗簾公司(Top Window Fashions) 地址在477 Harris Rd., Hayward, CA94544，免費估價，電話408-888-6198，Email:[email protected]。