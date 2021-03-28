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長榮航空加入試行數位驗證平台

工商訊
長榮航空加入試行數位驗證平台。
長榮航空加入試行數位驗證平台。

長榮航空甫於今年初榮獲航空專業評鑑網站AirlineRatings.com評定為「全球前二十防疫最嚴謹的航空公司」，並獲得「COVID-19防疫七星級認證」，目前也著手積極參與各健康數位驗證平台開發，即日起由新加坡飛往台北的航班，開始與Affinidi電子健康驗證平台共同合作，加入新加坡機場公司推動的PCR (Polymerase Chain Reaction) 核酸檢測數位驗證平台之試行作業，近期也計畫將此項作業擴及至馬來西亞及印尼飛往台北的班機，後續另會依試行情況再評估導入至其他航線。

新加坡自今年3月10日起，全境醫療院所所開立的PCR核酸檢測報告皆會附上數位驗證碼(QR code)，旅客於報到時可採紙本方式或將其存置於手機提供給機場地勤人員，由機場地勤人員使用具Affinidi數位驗證平台的手持設備，掃描數位驗證碼(QR code)後，即可迅速判讀醫療報告的真偽、開立的醫療院所及時間的有效性，確認旅客是否符合入境國的相關政策要求，然而配合現行台灣規定，旅客仍須攜帶由醫療院所所開立的PCR核酸檢測紙本報告。

依長榮航空測試結果，Affinidi數位驗證平台可以有效增進地勤人員作業效率，平均每位旅客可節省約5分鐘的排隊等候時間，並可避免人工判讀錯誤的機率。

長榮航空自疫情以來就以最嚴謹的態度做好各項防疫工作，並且持續精進，除了在機上加強航機清潔、提供機上個人防疫包、調整服務流程及內容，在地勤作業也不斷優化服務方式，包括鼓勵旅客自助報到、調整登機順序、實施人臉辨識登機…等措施，以減少不必要的接觸時間與機會，這些努力帶給旅客安心的旅程，並且獲得澳洲航空專業評鑑網站AirlineRatings.com評定為「全球前二十防疫最嚴謹的航空公司」，也獲得防疫最高等級「COVID-19防疫七星級認證」，是台灣唯一獲得這兩個榮譽的航空公司。

在全球疫苗開始施打後，各國邊境將會逐漸解封，未來跨國境搭機旅客備妥疫苗接種及PCR核酸檢測證明將成為趨勢，數位健康驗證平台將會扮演重要的角色，全球主要航空公司與各相關平台進行合作；長榮航空此次自新加坡站開始試行，也會持續與各國際航空組織、數位健康驗證平台保持密切合作，未來也不排除與任何數位健康驗證平台開發商合作的機會，以尋求最安全、最有效率、最便利旅客的方式，共同為恢復昔日航空產業榮景努力。

防疫 新加坡 檢測

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