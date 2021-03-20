長期護理保險和退休年金怎麼買最划算

精英理財總裁黃曉東先生。

據官方統計，65歲以上的美國人有70%在走之前要用到長期護理。很多人並不知道傳統的紅藍白卡醫療保險 並不保障長期護理，而身邊有人需要長期護理的人都知道，長期護理統常要5至8年的時間，包括中風，癌症及老人癡呆症等等都會需要長期護理，而平均每月的長期護理費用在7000至1萬元，如果要5至8年將花費50萬到120萬。如果你賣了401K、IRA這些退休金 或出租屋來付長期護理的費用是最划算的嗎？

答案是不划算！因為你要先繳30%左右的稅，加上各種費用，你的成本高達40%，也就是你用的每1萬元，要花掉你的1.4萬元資產，有沒有更好的方法？有的！現在特別給灣區華人讀者推薦長期護理保險最新產品，該產品結合了長期護理及終身人壽保險，用不到長期護理有人壽保險理賠！這種長期護理保險和很多一般人壽保險加重大疾病附約有很大的不同，這是真正專門保長期護理的保險。

這種保險還有以下特點：一、可兩人合買保單，保費 只付一單，夫婦兩人都有長期護理保障！二、獨家提供的附約可保兩人長期護理保障終身，理賠金額無上限！三、和傳統的長期護理保險不同，我們的保費是固定不會漲的。四、如果你沒有用到長期護理，百年後你的家人會有人壽保險理賠，讓你的錢不白花！五、保費可一筆付清或分10年、20年付，還可以用401K/IRA 的錢付。六、其中一部份保費可以讓你每年扣稅。某些公司購買可以全部保費免稅。七、如果你有一筆錢放在年金裡增值很多，你擔心萬一要用到要繳很多稅！你可以把你的年金轉換成我們的長期護理年金，要用到長期護理時可把你的每月長期護理金提高3倍至5倍，重點是用在長照時你的增值就全部免稅了！八、很多人曾經被保險公司拒保，我們可能是能讓你成保的公司，如果你有三高，或有糖尿病，B型肝炎帶菌，紅斑性狼瘡，骨質鬆等病但吃藥在控制的可接受！九、越年輕保費越便宜，50至65歲是最適合投保的年齡。

我們將在3月27日舉辦網上教育講座，詳細講解各種長照險的優缺點。同時為大家解紹退休指數年金，這種年金開戶就有18%的獎金，每年可以成長指數的250%，隨時可領收入，收入每年還會增加，讓你一直領終生！沒用完的餘額可以留給家人。

歡迎大家報名網上講座，時間：3月27日下午2點至3點半，報名請電：408-466-0233，找梁小姐。或電郵：[email protected] 我們把鏈接發給你。