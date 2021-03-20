晨星之光心靈微聲部落格 會不會

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幾年前我們搬離居住多年的家。新家遠了點，但空間寬敞了些。因為從小住過的地方總要和姐姐分享房間，潛意識裏雖嚮往擁有寬敞又屬自己的空間，心中卻還是對熟悉的生活方式感到安全。理智告訴自己不用把每面牆和角落都塞滿，但往往過一段時間環顧四週，卻發現老習慣又悄悄回來，這邊那邊又開始擠入東西。搬進新家前曾琢磨著，未來待最多的地方應還是廚房，加上現在平板電腦很便利，會坐在書桌前使用電腦的時間應該不多。搬進新家後便決定把自己的書桌放在最角落。近一年過去，涵哥看我老是擠在角落，眼看另一邊明明有空間，終於忍不住說什麼也要幫我把書桌換位置。從小老是在搬家的我，生平最怕變動。我知道他為我好，但心中不免嘟嚷…。花不到一小時，我已坐在新位置的書桌前，座椅還可以前後滑動，真是不錯。涵哥問我：「明明有空間，為何之前一直堅持要放在卡卡的地方？」「是啊，為什麼？」我自問，說不出個所以然。沒有為什麼，就是一股腦想著好不容易有了空間就要留下來。但留下來卻也沒做什麼，只是為了保留。明明有，卻以為沒有。

生活如此，生命呢？會不會明明擁有，卻不知自己有什麼？身為萬物之靈的人，知道自己擁有什麼特權嗎？會不會不知道有什麼是早已預備給我們，只要接受、相信就可以得到，唯有「人」才可以享有的呢？會不會明明只要接受救恩，就能出黑暗入光明，有使命和方向的人生？會不會不明白，原來信靠神，在今世能得著勝過物質和金錢百倍的福份，來世可以得著永恆生命？會不會明明有力量可以支取，卻還苦咬著牙，不願奔向那位隨時張開雙臂，等待幫助帶領你的真神？

是否累了？要不要換個方法？還是要繼續待在這些想不透、解決不了、數不清的「會不會」裏呢？人不是全能的，所以才會問「會不會？」。渺小的我們腦中的會不會，其實都在創造宇宙萬物的上帝手中。愛我們的神知道，人生在世有太多想不到的「會不會」。早在人連問題都還未想到以先，祂就為我們預備好了解決之道。獨缺人自己的選擇。在祂裏面，沒有會不會的疑慮，在祂有就是有，沒有就是沒有，清楚明瞭。而祂有的，是有限的我們所測不透的意念、道路和答案。我們原都是屬祂的，只要回轉到祂面前，憑信心領受祂賜的救恩，用此生一步步真實經歷，路就會愈走愈明。另一方面，神也藉著聖經明明告訴我們不同的決定將帶來不同的結果。朋友們，但願你趁著還有機會之時，在短暫的今生，認真想一想永恆的事情吧。你的人生可以沒有「會不會」的問題。你我眼中的未知，都在天父手中，早已有路可走。

原文作者：MuMu，MuMu其他文章發表於晨星之光基金會心靈微聲部落格— MuMu隨手札記。http://www.lmsfstudio.org。觀看寇紹涵牧師講道與生活信仰節目請上Youtube頻道搜尋。Light of Morning Star Studio/晨星之光 或Facebook搜尋：晨星之光。歡迎訂閱和分享晨星之光頻道。

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