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歐米茄海馬潛水 300米系列Nekton版本腕錶

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歐米茄海馬潛水
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非營利研究基金會Nekton致力於保護及管理全球海洋環境，並與學術機構合作，在全球各地的島嶼和沿海國家與地區進行海洋環保計畫。秉持品牌系列腕錶傳承已久的海洋傳統，歐米茄（Omega）此次與Nekton合作，推出海馬潛水300米系列Nekton聯名版本腕錶，一同加入保護海洋的任務，並向該組織對海洋環保的貢獻致敬。

歐米茄海馬潛水300米系列Nekton聯名版本腕錶以42mm尺寸不銹鋼錶殼打造，並有同材質錶鍊及黑色橡膠錶帶兩種款式可供選擇。黑色陶瓷霧面錶盤上飾以拋光浮雕波浪圖案，並搭配設有鐳射蝕刻潛水刻度的5級鈦金單向旋轉錶圈。錶款錶背則飾以浮雕Nekton潛水艇徽章，並採用品牌革新的NAIAD LOCK系統，為腕錶賦予亮眼造型。性能方面，腕錶採用歐米茄8806大師天文台自動上鍊機芯，擁有55小時動力儲存，以及抗磁、旋入式錶冠、排氦閥門等功能。

欲知詳情，請親臨昌興珠寶鐘錶金行灣區二家旗艦店：Santa Clara Westfield Valley Fair，地址：2855 Stevens Creek Boulevard, Suite 1251, Santa Clara, CA 95050，電話：408-983-2688。Palo Alto Stanford Shopping Center，地址：180 El Camino Real, Suite 155, Palo Alto, CA 94304，電話：650-223-0888。或登錄http://www.chpremier.com。

灣區 Boulevard

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