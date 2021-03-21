勞拉·布蘭肯博士：如何確保女兒的未來

當今全球挑戰日益複雜，活躍和根深蒂固。尋找解決這些挑戰的方法將需要更高的技術和科學技能，並且讓更多的人進入勞動力市場來掌握這些技能。

新技術的採用將替代數以百萬計的現有工作，並將迫使更多人改變其工作方式。特別是女性，因為她們已經在眾多行業中面臨歷史性壁壘，因此將更容易受到這些即將發生的挑戰的影響。但是，如果女性掌握了必要的技能，她們也有望為解決世界未來的問題做出重大貢獻。

由於在自動化時代傳統工作在逐漸消失或被高科技取代，女性將需要跨職業過渡到更高技能水平，以留在勞動力大軍中。麥肯錫公司最新的開創性報告「女性工作的未來：自動化時代的轉型」證實，到2030年，歐洲和美國的新工作將要求工作人員花更多的時間來使用技術技能，最高可比現在多增加55%的時間，使用基本認知技能所花費的時間將同時減少。作為全球技術與創新的樞紐，灣區 將比其他地方更快地看到這些勞動力的變化。

專攻科學，技術，工程和數學的STEM教育 將為灣區的年輕女性的未來做好準備。它將幫助她們進入未來的技術領域，而這些領域是對解決世界問題，提供可持續的職業生涯和豐厚的收入最有希望的領域。S an Francisco Girls’School（舊金山 女子學校）正在教育明天的創新者和領導者，並將為學生提供成功所需的技術技能。

人們經常問舊金山女子學校的校長布蘭肯希博士：「為什麼要女子學校？」。布蘭肯希博士在接受采訪時說：「我是全女子教育的忠實擁護者和倡導者，並進行了20年的研究，證實了它為年輕女孩在學業和領導力上提供了優勢。」

研究表明，女子高中畢業生考慮在大學攻讀STEM專業的可能性是男女同校生的6倍，獲得博士學位的可能性也高出了一倍，而她們從事工程職業的可能性也比男女同校的畢業生高出3倍。研究還表明，從女子學校畢業的女性比從男女校畢業的同行收入更高，因為她們在決定大學學習的學科以及後來選擇的職業時較少根據性別做決定。

除了取得良好的學業成績外，女子學校還建立一種歸屬感，從而減輕了壓力並增強了自信。這是由兩個主要因素造成的：首先，與男女同校的學生相比，女校的學生與老師有更高的互動質量；其次，學生與同學之間有更多的支持關係。

所有這些因素使女孩更加關注自己的學業表現，對自己的聲音和領導能力更有信心，並更多地相信自己可以在任何技術領域取得成功，包括目前由男性主導的領域。