現代IONIQ 5 重新定義電車生活方式

現代IONIQ 5

現代汽車 公司日前在線上的揭幕活動中推出了IONIQ 5中型CUV。作為現代汽車全新IONIQ品牌下第一個致力於電池電動車 （BEV）的車型，IONIQ 5通過可持續和創新的功能，重新樹立了電車生活方式的標竿。

IONIQ 5採用現代汽車集團專用的電池電動車架構（稱為電動全球模塊化平台E-GMP），從而使IONIQ 5加長的軸距上具有獨特的比例。通過E-GMP，IONIQ 5提供了創新的內部設計，在車身各個部分採用環保材料，並具有超強性能、超快速充電、V2L對外充電功能，以及先進的連結與駕駛人輔助功能，在確保安全同時提供終極的車內體驗。

IONIQ 5的漸進式設計代表了只有專用電池電動車平台才能提供的嶄新設計自由。IONIQ 5彰顯了現代汽車集團45年的發展歷程，使其成為客戶生活的一部分，創造了串聯過去、現在，和未來的共同點。這是對永恆設計的重新定義，這個主題將隨著IONIQ系列的發展不斷擴張。

IONIQ 5的車頭配備了現代首款翻蓋式引擎蓋，可將面板間隙最小化，從而實現最佳的空氣動力性能。

IONIQ 5獨特的外觀設計以乾淨俐落的線條為特徵，營造出光滑細緻的外觀。車身表面和形狀使其具有近似幾何的棱角外觀。此外，現代的設計師將尖端的參數像素燈融入車前與車後。這個獨特的設計元素代表著現代汽車打算藉由電車專用的設計，在根本上重新塑造電動車的意圖。這個設計將延續到未來的IONIQ車型上。

車內方面，「生活空間」主題的貫穿了整個IONIQ 5的內飾，最明顯的體現是可移動的中央控制台，可以向後滑動140毫米。這個中央控制台，加上存放電池的平坦地板，使在車內的移動更加方便自由。

IONIQ 5具有一系列的電力配置，可滿足每個客戶的行車需求，同時不會影響到性能。車主可以選擇58-kWh或72.6-kWh兩種電池組，還可以選擇兩種電動馬達的配置格式，既可以同時使用前部和後部的馬達，也可以僅使用後部馬達。所有電力配置均具有出色的行使範圍，最高時速可達每小時185公里。

行駛距離方面，假如是兩輪驅動搭配72.6-kWh電池的話，根據全球協調一致的輕型車輛測試程序（WLTP）標準，IONIQ 5充電一次的最大行駛距離約為470到480公里。

IONIQ 5的E-GMP能支持400-V和800-V充電配備。這個平台提供標準的800-V以及400-V的充電功能，無須其他組件或是適配器。這個多重充電系統是世界上第一個專利技術，讓電動馬達和逆變器得以運作，進而將400-V升壓至800-V，以實現穩定的充電兼容性。

另外，IONIQ 5還提供了創新的V2L（Vehicle-To-Load）對外充電功能，讓車主能夠自由使用任何電動設備，並為其充電，例如電動自行車、踏板車，或是露營設備，好比像是帶有車輪的充電器，提供高達3.6kW的功率。

IONIQ 5也配備了更高級別的現代SmartSense先進駕駛人輔助系統，以確保最高的安全性和便利性。IONIQ 5是第一款提供第二代公路駕駛輔助。其他駕駛輔助系統包括前方防碰撞輔助、盲點防碰撞輔助、智能限速輔助、駕駛人注意力警示、安全離車輔助、遠程智能停車輔助、遠光燈輔助等。

IONIQ 5將於2021上半年開始在部分地區上市。緊接IONIQ 5之後，現代汽車將推出全電動房車IONIQ 6，以及大型全電動休旅 車IONIQ 7。敬請期待。