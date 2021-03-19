美國藍夢海參靈芝皇 原材料純天然方便服用

藍夢海參靈芝皇，是首創唯一使用南美洲頂級海參（刺參）和日本多種有機高濃度的赤靈芝精選組合的純天然食品級健康產品，100% FDA/GMP 標準生產，植物纖維膠囊，服用方便。

現代人快節奏的生活方式，越來越多人選擇「佛系養生」。美國 藍夢藥業集團生產的藍夢海參靈芝皇，是世界首創唯一使用南美洲頂級海參（刺參）和日本多種有機高濃度的赤靈芝（包括赤靈芝，舞茸靈芝，桑黃靈芝）精選組合的純天然食品級健康產品，全部原料經低溫真空排毒處理，100%按照美國FDA/GMP標準生產，植物纖維膠囊，原材料純天然，不僅節省自己購買海參或靈芝燉煮的繁複過程，而且因為科學工藝使得海參及靈芝的天然功效發揮極致，服用方便，不受時間限制。想什麼時候吃，就什麼時候吃！真是「佛系養生」族們的最佳選擇！

海參富含蛋白質、鈣、鉀、鋅、鐵、硒、錳等活性物質，赤靈芝富含靈芝多糖、靈芝多肽、三萜類及18種胺基酸且不含膽固醇，是高蛋白、低脂、低糖，對高血壓 、冠心病、肝炎等病患及老年人的食療聖品。靈芝又稱「仙草」，是一種具有藥用價值的名貴植物。靈芝含有十多種有益人體的營養成分，主要歸納如下：多醣；靈芝酸；腺苷；小分子蛋白質；有機鍺；多種胺基酸及微量元素。海參和靈芝的絕佳組合，可以強身健體、滋陰養顏，猶如生命保鮮劑，每天吃2顆濃度等於吃1條海參和半個赤靈芝的營養成分。

頂級海參和多種有機赤靈芝，具有以下功效：一、幫助防癌；二、保護肝臟；三、保護腎臟，對痛風有良好效果；四、增強肺部健康和呼吸系統功能；五、有助降三高，預防心腦血管病；六、幫助調整血糖，有效預防和改善糖尿病併發症；七、能滋陰補血，對體弱氣虛有很好的調理；八、能補腎益精，幫助壯陽，提高性功能；九、增強機體免疫系統，美白祛斑，抗衰老；十、改善骨質疏鬆，補充鈣質；十一、預防和改善類風濕性關節炎；十二、抗神經衰弱、改善失眠、提高記憶力；十三、有助促進生長發育；十四、抗疲勞，增強體質，提高身體機能；十五、具有極強的清除自由基的能力，抗輻射。

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