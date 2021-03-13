昌興珠寶 Panerai Luminor Due PAM1045 腕錶

Panerai Luminor Due PAM1045 腕錶

沛納海Luminor Due PAM1045腕錶，金和銅混合特殊材質，彰顕高雅非凡質感承襲Luminor系列帶有運動風格的優雅輪廓，同時結合品牌最新技術和材質，沛納海Luminor Due PAM1045腕錶較小的錶殼設計讓女性以及手腕較為纖細的愛錶人士也能享受品牌的獨有風格。除了展現獨有的義式海軍風格及外觀特色，腕錶更保持了簡潔俐落的錶盤設計，並採用品牌獨家Goldtech材質。Goldtech是由金和銅混合而成的特殊材質，金質光澤中帶有溫暖的紅色調是其特色，為腕錶增添高雅質感。

Luminor Due PAM1045腕錶以38mm尺寸拋光Goldtech金質錶殼及同材質錶圈打造，搭配亮面紅色鱷魚皮錶帶及同色系縫線。白色錶盤上設有夜光阿拉伯數字、小時標示，以及日期和小秒盤顯示。性能方面，腕錶搭載全新品牌自製P.900自動上鍊機芯，超薄設計僅4.2mm，是品牌最纖薄的自製機芯之一，並擁有3日動力儲存的卓越性能。

欲知更多詳情，請親臨全新沛納海精品店，地址：Westfield Valley Fair, 2855 Stevens Creek Boulevard , Suite 1689, Santa Clara, CA 95050，電話：408-380-1880，或登錄官方網站http://www.chpremier.com。