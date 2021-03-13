亞洲藝術周 齊白石作品 海瑞得拍賣行 16日舉槌

齊白石作品。

海瑞得拍賣 行 ( Heritage Auction ) 將於3月16日（周二）在亞洲藝術周（Asia Week New York）進行亞洲藝術品拍賣 ( Fine & Decorative Asian Art auction )。這場拍賣囊括了多件齊白石重要作品，以及來自加州 梁子彬遺產的書畫收藏。此外，也包括書畫、印度及喜馬拉雅藝術、瓷器雜項及日韓藝術等眾多精美拍品。

海瑞得亞洲藝術部門專家Clementine陳介紹說，齊白石作品以花鳥魚蟲題材最為人所稱道，但直到晚年才將雛雞的畫法掌握到爐火純青，他通過墨色濃淡變化來表現雛雞的絨毛質感。此場拍賣中的這幅小雞（見圖）濃淡相宜，小雞們團團圍在一起，似乎相互招呼著奔著食物而去，關注度非常的高。

拍賣中一批齊白石扇面，出自紐約的私人收藏，既有齊白石經典的昆蟲花草，也包含了一幅山水扇面。眾所周知，齊白石的山水作品在市場上相對少見，其山水畫作看似簡約稚拙，卻往往構圖有奇思。齊白石主張「掃除凡格」，此次拍賣中的這把山水扇面作品，山石以勾勒為主，少有複雜的皴法，粗中有細，拙中有味，是一件齊白石山水扇面中的佳品。

據亞洲藝術部專家Moyun牛介紹，本場拍賣包含一系列珍貴中國瓷器：拍品78210號黃地紅彩雲龍紋大缸。缸體碩大，造型端正，雲龍戲珠，色彩鮮明，氣勢磅礴。拍品78121號五彩八仙祝壽圖大盤，盤中八仙神態自然，栩栩如生，盤心繪壽星童子，泰然自得，喜慶祥和。

拍品78201號（後）陸治（1496-1575）設色絹軸秋菊。陸治字叔平，自號包山，畫風受吳門派影響，運筆流暢，意境清朗。此幅後人所作陸治秋菊圖筆鋒俊逸，韻足意長，清菊怒放，英姿萬千，為寫意佳作。拍品78079號唐代灰陶加彩人物俑一對。高96.5釐米，泥質灰白陶，形體高大，造型獨特，燒制精細，為唐人物俑中不可多得的傑作，極具收藏價值。

此次拍賣還包含一系列日本 七寶燒琺瑯器精品，拍品78269明治時代掐絲琺瑯花鳥紋瓶京都並河（並河靖之）。並河靖之為日本最著名的七寶燒巨匠，在明治時代，日本七寶技藝進入黃金發展時期。並河靖之作為明治時期高級七寶的代表人物，其作品被日本列為國家物質文化遺產。這件掐絲琺瑯花鳥紋瓶即為並河靖之所作精品之一。

海瑞得3月16日亞洲藝術拍賣所有拍品的清晰大圖可以參閱官網HA.com/8038，有關拍賣會詳情或徵集事宜，可連絡北加州華人代表 Clementine Chen（陳之立）電話：415-548-5924，電郵：[email protected]。