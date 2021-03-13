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遇見達摩祖師 一切都是最美好的安排

工商訊
西雅圖雷藏寺
西雅圖雷藏寺

西雅圖雷藏寺於3月6日舉行蓮花童子本尊法同修活動，及蓮生活佛新作「遇見達摩祖師」簽書會。蓮生活佛開示，這本新書有很深的道理，但以淺白的文字表達，大家讀了之後便要實踐，這才是行者，才能有真實的成就。

書中有龍欽巴法王寫給蓮生活佛的一首偈，偈裡述說著自己因痛苦而親近佛法，不久便獲得了解脫方法，為此感謝惡勢力；自己因殘酷的逆境而親近佛法，不久便獲得了堅定不移的意志，為此感謝逆境；自己因他人的嗔恨而親近佛法，不久便獲得了喜悅，為此感謝恨我的人……。蓮生活佛自述，當看到這首偈後便參透了，「我心開意解，一切貫通，原來一切都是最美好的安排」，要感謝一切逆加持，數不勝數的感謝。

「遇見達摩祖師」是蓮生活佛創作的第282本著作，以甚多篇幅披露達摩祖師的禪法心要，引導讀者領悟佛菩薩的般若空性智慧。從觀察無常入手，無常雖處處可見，但人們大都視以為平常便忽略了，需深切體認一切權位、財富、美貌等等都不能恆久，由此抗拒誘惑、息滅貪欲。一定要修學禪定，因世間一切事物，包含心念，全是無常的生滅現象，唯有禪定，才能超越世間，達到究竟。

當禪定進入色界的四禪天時，身體各器官的感覺會漸漸消失，最後僅餘意識。而當定入無色界的四空天時，剛開始會因為厭棄一切色相的束縛，內心轉而攀緣於無邊虛空，在最後進入如眠似暗的寂絕境界時，需以智慧照斷惑境，證得佛心。

西雅圖

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