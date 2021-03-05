我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

多州急於開放 CDC延後公布指南 佛奇疾呼：仍要戴口罩

參院民主黨達協議 失業津貼發至9．6 每周400元降至300

My Turn預約接種的首要來源

工商訊

加州將按計畫於3月1日起有能力每周接種300萬劑疫苗。這就向完成紐森州長（Gavin Newsom）的任務——建立一個在有供給之時能儘快完成疫苗接種的全州疫苗網絡，又邁進了一步。

「儘管供給還十分有限，我們現在仍需要為不久的將來做好準備。屆時疫苗供給將增加。」政府運作局秘書與加州疫苗推行主導人Yolanda Richardson說，「我們將按計畫如期達到每周300萬劑疫苗的能力目標。並且在4月底，我們的目標是每周能夠接種400萬劑疫苗。」

這300萬劑的能力數目中包含全州疫苗網絡中的服務提供者，以及其他直接從聯邦政府接收疫苗的提供者。當有額外疫苗供給時，加州已做好準備迅速提升運轉速度。接下幾周內，在各縣與服務提供者們陸續加入全州疫苗網絡之時，MyTurn.ca.gov將成為加州居民註冊預約的主要來源。超過50萬劑疫苗已通過My Turn被接種，並且超過160萬加州居民已註冊接收My Turn通知。下周，My Turn將試行一次性使用碼，讓社區組織、嚮導及其他組織與個人，為超比例遭受影響的社區成員及其他優先社區的成員註冊。這個功能也可以把違規分享註冊碼的現象降到最低。

注射疫苗的服務提供者將逐漸被要求使用My Turn或一個可以自動與加州防疫數據庫分享免疫數據的電子健康記錄，並且與州政府合作同My Turn平臺對接。My Turn 的使用將讓州政府可以更清楚的瞭解誰接種了疫苗，以及怎樣更好的調整公平分配與推廣工作力度。這將對為加州繼續重點落實疫苗接種的公平性起到關鍵的作用。

My Turn有八種語言的版本提供。沒有互聯網的人可以通過致電833-422-4255預約。熱線提供英語與西班牙語服務，並有第三方翻譯人員提供超過250種的其他語言服務。

加州的網絡主管機構，加州藍盾保險公司（Blue Shield of California）已迅速在全州範圍內與大量服務提供者簽約，並將為第一批各縣提供服務的作為重點。

疫苗 加州 紐森

上一則

打完第一針疫苗 出現假陽性？ 舊金山衛生官員闢謠

延伸閱讀

加入義大利行列！法衛生部：可能會阻止AZ疫苗出貨海外

加入義大利行列！法衛生部：可能會阻止AZ疫苗出貨海外
打完第一針疫苗 出現假陽性？ 舊金山衛生官員闢謠

打完第一針疫苗 出現假陽性？ 舊金山衛生官員闢謠
全美疫苗接種趕進度 1天達200萬劑、5400萬人打過

全美疫苗接種趕進度 1天達200萬劑、5400萬人打過
打不打AZ疫苗？「想再等一等」醫護態度兩樣情

打不打AZ疫苗？「想再等一等」醫護態度兩樣情
紐森：4成疫苗預留給疫情最嚴重區

紐森：4成疫苗預留給疫情最嚴重區
聖馬刁縣1/4人口 已打首劑疫苗

聖馬刁縣1/4人口 已打首劑疫苗

熱門新聞

美國職籃發展聯盟準備調查林書豪所遭受的種族歧視。 (Getty Image)

誰歧視稱他「新冠病毒」? 林書豪因這個原因拒透露名字

2021-02-28 14:45
聯合航空要求舊金山機場3000多名員工放無薪假。（Getty Images）

舊金山機場聯航3000多名員工 將放無薪假

2021-03-02 13:56

13歲華裔女孩 發起反歧視亞裔遊行 數百人響應

2021-02-28 15:12
數據顯示，高風險居民已接種新冠疫苗者在加州屬於少數。（美聯社）

70歲西語裔婦 看新聞有感而發：排隊打疫苗「幾乎都是白人」

2021-03-04 17:12
睽違17年，加州1月的房屋交易量和房價雙雙上漲超過20%。（Getty Images）

相隔17年…加州房屋成交量、房價雙雙大漲逾20%

2021-02-28 00:50
州長紐森在佛來斯諾一家流動診所參觀新冠疫苗接種工作。（圖片由州長辦公室提供）

加州獲撥嬌生疫苗 下周起接種

2021-02-27 00:38

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
曾領600元 98%都能領1400元…近1.6億家庭將獲發紓困金

曾領600元 98%都能領1400元…近1.6億家庭將獲發紓困金
AV女優沒帶錢包「用肉體付車資」野戰影片惹怒司機公會

AV女優沒帶錢包「用肉體付車資」野戰影片惹怒司機公會
紐約長島華裔孕婦染疫去世 留丈夫獨自扶養五未成年子女

紐約長島華裔孕婦染疫去世 留丈夫獨自扶養五未成年子女
第三輪紓困金 4口之家最多可領5600元

第三輪紓困金 4口之家最多可領5600元
雙層口罩防疫？超級電腦模擬 跟只戴1個差不多

雙層口罩防疫？超級電腦模擬 跟只戴1個差不多