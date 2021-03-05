My Turn預約接種的首要來源

加州 將按計畫於3月1日起有能力每周接種300萬劑疫苗 。這就向完成紐森 州長（Gavin Newsom）的任務——建立一個在有供給之時能儘快完成疫苗接種的全州疫苗網絡，又邁進了一步。

「儘管供給還十分有限，我們現在仍需要為不久的將來做好準備。屆時疫苗供給將增加。」政府運作局秘書與加州疫苗推行主導人Yolanda Richardson說，「我們將按計畫如期達到每周300萬劑疫苗的能力目標。並且在4月底，我們的目標是每周能夠接種400萬劑疫苗。」

這300萬劑的能力數目中包含全州疫苗網絡中的服務提供者，以及其他直接從聯邦政府接收疫苗的提供者。當有額外疫苗供給時，加州已做好準備迅速提升運轉速度。接下幾周內，在各縣與服務提供者們陸續加入全州疫苗網絡之時，MyTurn.ca.gov將成為加州居民註冊預約的主要來源。超過50萬劑疫苗已通過My Turn被接種，並且超過160萬加州居民已註冊接收My Turn通知。下周，My Turn將試行一次性使用碼，讓社區組織、嚮導及其他組織與個人，為超比例遭受影響的社區成員及其他優先社區的成員註冊。這個功能也可以把違規分享註冊碼的現象降到最低。

注射疫苗的服務提供者將逐漸被要求使用My Turn或一個可以自動與加州防疫數據庫分享免疫數據的電子健康記錄，並且與州政府合作同My Turn平臺對接。My Turn 的使用將讓州政府可以更清楚的瞭解誰接種了疫苗，以及怎樣更好的調整公平分配與推廣工作力度。這將對為加州繼續重點落實疫苗接種的公平性起到關鍵的作用。

My Turn有八種語言的版本提供。沒有互聯網的人可以通過致電833-422-4255預約。熱線提供英語與西班牙語服務，並有第三方翻譯人員提供超過250種的其他語言服務。

加州的網絡主管機構，加州藍盾保險公司（Blue Shield of California）已迅速在全州範圍內與大量服務提供者簽約，並將為第一批各縣提供服務的作為重點。