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Weee!春季驚喜大特賣

工商訊
Weee!春季驚喜大特賣。
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華人創辦的網路生鮮平台—Weee公司，春季驚喜大特價，3月5、6、7  三天，凡世界日報讀者除可享受5款超低價商品外，掃描3月5日A1廣告二維碼，可獲「新人好禮」，首單立減10元之優惠。優惠僅三天，敬請把握.

3月6日（周六）特低價商品包括：麒麟果一箱14.99元，去尾大蝦仁肉10.99元/2磅，濟州島銀帶魚9.99/11oz , 香港淘大珍珠雞2.99元/180g，嚴選黑䐁絞肉4.25元/1磅。

3月7日（周日）5項特低價商品有：豬頰肉9.99元/2.5磅，北美拉麵王4.99元/2磅，塔吉特鮮奶純芋千層蛋糕22.99元/8吋，手作甜酒釀5.99元/30oz，創鮮家香菇旗魚丸3.49元/10.5oz。

如果您尚未加入Weee，請把握新人立減10元優惠，三步下單購物簡單，首先，掃描二維條碼登入網站www.sayweee.com，輸入郵遞區號，選擇送貸日期，點選特價商品，下單收貨，付費 ，即完成加入手續。

總部設於佛利蒙市的Weee!，自2015年上線以來，一直致力於滿足海外華人的「中國胃 」、「 遊子心」。 如今 Weee!平台註冊使用者已經超過百萬人次，每周有超過數千款深受華人喜愛的食材、生活必需品上線。種類包括肉類、海鮮、水果、蔬菜、麵食點心、零食、烘培、乾貨、調料、化妝、保健、日用百貨、餐館菜等類別。灣區華人家庭現在早已習慣每周在Weee!上解決衣食住行，尤其是新冠疫情期間，人人居家隔離，更是離不開Weee的貼心服務。

一周七天送貨上門、購物滿35元免運費、無理由退換貨、高效率的物流，使Weee!已經成為灣區華人線上超市購物第一選擇。生活有了Weee，便利百分百。

華人 灣區 疫情

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