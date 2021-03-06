獨立家庭房位於聖荷西 Communications Hill

附近視野遼闊，有好幾座休閒公園，規劃都特別的好。

居家防疫 期間房地產市場交易依然熱絡，尤其是家庭成員大部份時間都待在家裡工作或學習，生活空間寬敞的獨立家庭房更是搶手。本周要介紹一棟位於聖荷西 Communications Hill優質社區，鄰近San Jose Google谷歌開發計畫區，生活面積1776平方英呎，要價還不到百萬元的好物件，一定不可錯過，是非常值得前往參觀的好標的。

這棟獨立家庭房規劃了3臥室2套半衛浴，建於2004年，屋況還維持很好，成交後即可入住。地址是350 Heritage View Ter, San Jose, CA 95125，位於美麗的 Communications Hill，社區有休閒公園，還有豪華氣派的大型階梯連接了散步小徑以及兒童遊樂場，提供給孩子快樂的成長空間。附近有好幾座休閒公園，規劃都特別的好。散步小徑，安靜視野佳，可遠眺山景，居家工作休息時就在家裡附近走走透透氣，是很理想的居家環境。交通很便利，到聖荷西只要幾分鐘的車程，也可以輕鬆經由85或87號快速公路前往矽谷 各大科技公司，是科技新貴不可錯過的選擇。

客廳採光明亮，挑高天花板，大面積窗戶，以迎向朝陽作為每一天的開始，遠眺山景並俯瞰矽谷。室內採用開放的格局規劃，從客廳連接到餐廳及廚房，生活動線流暢而且顯得寬敞。廚房採用花崗岩檯面，不鏽鋼廚具，同時也安裝了訂製的櫥櫃，收納空間大。位於350 Heritage View Ter, San Jose, CA 95125的這棟獨立家庭房，附有雙車位的車庫，並且還有額外的儲藏空間。要價只要92萬5000元，由Listing Agent Sophie Tsang負責上市銷售。請打電話了解詳情並預約參觀，或上網瀏覽：350HeritageView.com。全國頂尖經紀人Sophie Tsang專精矽谷房屋買賣、2006至2020年連續榮獲總裁獎，聯繫電話號碼是408-667-3171。