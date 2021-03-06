做好稅務規劃善用聯邦公司稅法和州法

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投資股票 已成為美國 人生活中的重要組成部分，既是生活的樂趣，也是發家致富的重要途徑。美聯儲報告稱，由於美國股市一路走牛，使美國家庭淨資產額升至歷史最高55.6萬億元。史無前列的疫情和居家令，許多人都在家裡上班，有更多的靈活的時間關注股票市場，許多人在股票賺錢了，又開始擔心稅的問題，如何大幅度的節稅？下面就分享一下我們的經驗和做法，根據美國國稅局的稅法和指導，有三個選擇：一、成立家庭基金會，用家庭基金會的資金去炒股票，最多的增值稅只有2%；二、成立股票交易公司去炒股票；三、高收入的家庭可以同時成立家庭基金會和股票投資公司。

由於篇幅的限制，我們分別簡單介紹一下家庭基金會和股票交易公司家庭基金會非營利公司：專為高收入家庭設計的稅法，無法想像的稅務優惠！一、股票交易增值稅率：最高2％，不需要成為活躍交易者；二、家庭可以捐贈30%淨收入給自己的私人基金會，從而有效的降低Taxable Income，這樣就可以有效的降低Tax Amount。舉例來說一個30萬收入家庭每年就可以給自己基金會捐贈10萬，從而就可以少交5萬左右的稅。更多內容請看Michael Chen YouTube 18分鐘視頻：家庭基金會 Family Foundation 「適合於高收入家庭的稅務規劃」， 讓你減少數十萬的個人所得稅及數百萬的遺產稅！

活躍交易者，成立股票交易公司去炒股票，就可以得到以下的稅務優惠。一、不論你炒股票賺了還是虧了，你公司所有的支出都可以抵消；二、當你選擇了475 mark-to-market (MTM) 記賬的方法，你虧多少就可以減多少，也沒有長期和短期持有股票的問題；三、而且還可以享受QBI公司收入20%折扣的優惠。舉例來說，陳先生股票公司炒股票2019年毛收益50萬，除掉公司的各種支出和福利10萬，淨賺了40萬，那QBI稅法允許再減掉20%，減掉8萬，公司的收入就只有32萬了，你大概可以省下4萬的稅；四、可以設立高達6萬2000元退休金和扣除高達2萬4000元醫療保險計畫。

善用州法『新常態』需要新思維，從州稅+遺產稅+繼承稅的角度上分析，居住在哪個州最好？作為商人，遠程員工和企業主，您現在有條件可以考慮搬到稅收優惠的州。最好的三個州：NV內華達州、FL佛羅裡達州、TX德州，最差的州是新澤西NJ。

本文由智多星Mastermind金融交易稅務事務所，稅務規劃專家Michael Chen提供，聯繫方式408-220-3036 (text only)。