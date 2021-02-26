我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約布魯克林8大道劫案 3華男受傷 1人生命危殆

仇恨亞裔犯罪增 10個月就有2800宗！司法部要查

迪士尼動畫尋龍傳說

工商訊
《尋龍傳說》Raya and the Last Dragon的全新海報，分享給廣大觀眾一飽眼福。
《尋龍傳說》Raya and the Last Dragon的全新海報，分享給廣大觀眾一飽眼福。

華特迪士尼動畫工作室首發奇幻冒險電影《尋龍傳說》將帶觀眾踏上一段激動人心、史無前例的冒險旅程，進入奇幻大地龍佑之邦Kumandra。很久以前，人類和龍和諧地生活在一起。但當一股邪惡的力量襲來，龍犧牲了自己來拯救人類。500年後，同樣的邪惡力量捲土重來，只有一位孤獨的戰士拉雅承擔重任，追尋傳說中最後一條龍的踪跡，以修復這塊破碎的土地，團結分裂的人民。在這段旅程中，拉雅也逐漸了解拯救世界不單只需要一條龍，還需要信任和團隊合作。

《尋龍傳說》配音陣容超強，包括為勇敢戰士拉雅(Raya) 配音的Kelly Marie Tran、為傳說中的神龍希蘇(Sisu)配音的Awkwafina、為拉雅的勁敵納馬麗(Namaari) 配音的Gemma Chan、為拉雅有遠見的父親蓬加族長(Chief Benja) 配音的Daniel Dae Kim、為納馬麗強勢的母親唯娜配音的Sandra Oh、為令人生畏的大塊頭老藤(Tong) 配音的Benedict Wong、為10歲的精明商人阿波(Boun) 配音的Izaac Wang、為淘氣小糯(Little Noi) 配音的Thalia Tran、為拉雅最信賴的伙伴圖圖(TukTuk) 配音的Alan Tudyk、為龍爪灣首領鄧婆配音的Lucille Soong、為龍尾灘族長配音的Patti Harrison，以及為龍脊山族長配音的Ross Butler。

迪士尼動畫工作室榮譽出品的《尋龍傳說》由唐•霍爾 Don Hall 和埃斯特拉達Carlos Lopez Estrada 執導、布里格斯Paul Briggs 和瑞帕 John Ripa 擔任聯合導演、舒爾(Osnat Shurer) 和維克(Peter Del Vecho) 擔任製片、阮奎 Qui Nguyen 和阿黛爾•林 Adele Lim 擔任編劇。電影將於2021年3月5日在大多數Disney+流媒體平台已上線的地區，以貴 賓通道 Premier Access方式播映，並同步在全球影院上映。《尋龍傳說》Premier Access的價格為29.99元。

預告片鏈接：https://youtu.be/1VIZ89FEjYI。臉書 (Facebook) 請關注：https://www.facebook.com/rayaandthelastdragon。推特(Twitter) 請關注：https://twitter.com/DisneyRaya。Instagram請關注：https://www.instagram.com/disneyraya/。話題詞：#DisneyRaya。

迪士尼 電影 導演

上一則

華裔公民申請兄弟姊妹移民 李兆祥上書拜登 盼縮短時間

延伸閱讀

特斯拉拖累那指 迪士尼拉升道指

特斯拉拖累那指 迪士尼拉升道指

迪士尼動畫尋龍傳說3月5日全球上映

迪士尼動畫尋龍傳說3月5日全球上映
迪士尼動畫工作室《尋龍傳說》全新預告、海報重磅首發，超強配音陣容揭曉全新電影於今年3/5在影院和流媒體Disney+貴賓通道（Premier Access）同步上映

迪士尼動畫工作室《尋龍傳說》全新預告、海報重磅首發，超強配音陣容揭曉全新電影於今年3/5在影院和流媒體Disney+貴賓通道（Premier Access）同步上映
艾瑪史東惡女上身狂妄大笑 網驚：這是迪士尼？

艾瑪史東惡女上身狂妄大笑 網驚：這是迪士尼？
迪士尼「尋龍傳說」搶鮮看 海報首發3月上映

迪士尼「尋龍傳說」搶鮮看 海報首發3月上映
《老照片說故事》奧塞湖的周末

《老照片說故事》奧塞湖的周末

熱門新聞

加州新紓困法案還包括援助小型企業。（美聯社）

加州通過600元紓困 570萬人今年收到退稅45到60天可領

2021-02-22 23:57
州長紐森表示，州府有責任幫助作為加州經濟支柱的小商業度過疫情難關。（州長辦公室直播視頻截圖）

紐森簽了！加州76億紓困金 哪些人有資格領？

2021-02-24 00:26
一棟淺綠色的維多利亞時代建築風格的房子，在舊金山街頭「行進」中。（美聯社）

影／罕見！金山139年老房子「搬家」 市民圍觀搶拍

2021-02-22 02:17
過去五天，聖他克拉拉縣新冠疫苗接種站有超過4000個預約沒有人現身接種。（電視新聞截圖）

預約接種疫苗 這個郡5天逾4千人爽約

2021-02-19 20:01
中國駐舊金山總領事館辦證大廳已從去年4月7日起暫停對外辦公。（記者黃少華／攝影）

外國人赴華 中國駐舊金山總領事館公告新限制

2021-02-19 08:45
圖為州長紐森視察加州一處疫苗接種站。(Getty Images)

病毒變種快 加州數年內恐難群體免疫

2021-02-22 10:41

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
情趣用品掉海裡？女子潛水遇「陰莖魚」 網友見照歪樓

情趣用品掉海裡？女子潛水遇「陰莖魚」 網友見照歪樓
賀錦麗：打第2劑疫苗後 曾出現輕微副作用

賀錦麗：打第2劑疫苗後 曾出現輕微副作用
中製麻辣鍋底非法販售恐要命 全美下架近10萬磅

中製麻辣鍋底非法販售恐要命 全美下架近10萬磅
輸入郵遞區號 CDC網站幫你找新冠疫苗

輸入郵遞區號 CDC網站幫你找新冠疫苗
他與裸女視訊被提離婚 劇情逆轉…意外得知兒非親生

他與裸女視訊被提離婚 劇情逆轉…意外得知兒非親生