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優視頻道財經趨勢與你有約線上講座

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優視頻道財經趨勢與你有約。
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金牛狂犇賀新歲，扭轉乾坤氣如虹。經過動盪不安的2020年，股票市場屢創新高，你是否也抓住了這一波的趨勢？Tesla大漲700%，Amazon、Apple、Nvidia等多家矽谷科技公司去年的漲幅都超過100%，你錯過了嗎？無庸置疑的是，科技產業的發展，在未來資產配置的考量上已經佔有絕對的重要地位。

優視頻道財經趨勢節目為因應觀眾需要，更深入了解科技產業、把握投資契機，今年年度「與你有約」講座將邀請到矽谷科技業專家，從產業發展角度談2021年的投資佈局。本次嘉賓包括在FinTech領域發展超過20年的創業家、全球玉山科技協會副理事長胡立民博士，掌握全球5G網路技術龍頭地位、資深科技創業家劉效宏博士，與華爾街出身、掌握200億元資產操作資深財經趨勢分析專家陳少豪好老師。三位來賓不僅將就科技、財經產業發展進行深度對談，並且將分享創業家們自己的投資心法。

如果你希望了解科技產業中有哪些好的投資機會？如果你好奇創業家們是如何投資理財？『財經趨勢與你有約』就是你不能錯過的精彩講座。講座將採用Zoom線上會議方式進行，參加者都有機會提出你的投資問題，由專家面對面解答。免費參加，歡迎捐款。

機會難得，掌握菁英席次，現在就上優視頻道官網或掃碼報名。時間：2月27日（周六）下午2至4時。參加詳情請致電：669-232-3858或電郵：[email protected]。網站：uchanneltv.us。

投資 矽谷 華爾街

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