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日本富士按摩椅 年度回饋大甩賣

工商訊
按摩椅展示廳。
按摩椅展示廳。

日本富士按摩椅即日起舉辦彰新春大特價，年度回饋大甩賣，先到先得，售完為止。目前推出的緊俏型號FJ-5500、FJ-7900和FJ-8400，均以2.5折的特別折扣大甩賣，絕無僅有的好機會，萬勿錯失。

現在人的生活節奏越來越快，工作壓力也日益增加，按摩椅已不再是老年人的專利，它對於年輕人也有莫大的吸引力。按摩椅究竟有沒有用？是不是每個人都適合使用按摩椅呢？花那麽多錢買一台按摩椅值得嗎？按摩也叫推拿，是一種古老而又不斷在發展完善的醫療方法。從中醫角度看，按摩會刺激身體上某些特定穴位，可以疏通經絡、行氣活血，從而起到醫療、保健的作用。對於不便吃藥的孩子，按摩可增強小兒體質，起到預防保健作用。西醫認為，按摩可以通過外力對人體，尤其是肌肉組織的刺激來改善肌肉張力，促進局部血液循環，從而達到緩解緊張、

疲勞的作用。同時，對肌肉等軟組織的慢性勞損造成的筋膜黏連，也有明顯的改善。

去按摩店要花費大量金錢，而購買按摩椅是一個長線投資，好的按摩椅使用壽命在8至10年，算下來每天只需幾塊錢。按摩椅利用現代技術手段和人體工學，模仿按摩的刺激手法，有些還會加入光、電、熱等其他物理刺激，從而達到養生保健的作用。按摩椅的按摩方式已經從簡單的背部滾輪、震動，發展到如今的仿真人手按摩。揉捏、捶打、按壓、推拿、拉伸，按摩椅可謂「樣樣精通」。消費者只需按下某個按鈕，就能享受從頭皮到腳趾頭的全身按摩。按摩椅是使用電能驅動，依靠機械、氣袋、電磁、電熱等作用對人體進行按摩的座椅。它能幫助肌肉放鬆，改善肌肉酸痛、僵緊，促進血液循環，加速新陳代謝，也能讓妳精神放鬆，從而提高睡眠質量。

現代生活節奏加快，競爭壓力日益增加，忙碌了一天後，來個全身按摩，是一種愜意的放鬆方式 ，很適合長期坐在電腦前的上班族和年長的現代年輕群體腰椎、頸椎問題日趨嚴重。適當使用按摩產品，可放鬆肌肉、緩解腰椎頸椎病癥。所以，選擇高品質、有保障的按摩椅很重要！

都市人久坐或久站，頸椎腰背不舒服，感到疲勞很是常見。一張按摩椅，便可以幫你舒緩身心。居家防疫最佳健康投資日本富士按摩還推出60期分期付款，「零 」利息，全面保修十年且3年免費，是最佳的健康投資。查詢產品： 1-888-266-1618，或電 510-651-9088，日本富士醫療按摩椅菲蒙總店，地址：4399 Ingot St., Fremont, CA 94538。

按摩椅。
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肌肉 投資 日本

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