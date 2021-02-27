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蓮生活佛主持新春祈福法會

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蓮生活佛。
蓮生活佛。

蓮生活佛於2月21日主持一年一度的新春祈福法會，地點在彩虹雷藏寺，今年的法會主尊是長壽佛千手千眼觀世音菩薩。蓮生活佛開示，千手千眼觀世音菩薩的大悲咒在佛教中無論顯密都非常尊崇，廣為流傳，千手千眼，就是沒有遺漏的救度眾生。

蓮生活佛指出，人們往往對於有好感的人，會幫助他、慈悲他，但對於沒有好感的人，仍然會幫助他、慈悲他嗎？甚至，對於自己的敵人呢？連問候都不會，也不會含笑相迎，更遑論去慈悲幫助他。如果常常在唸大悲咒，這是不懂得大悲心。

蓮生活佛說，大悲心就是對一切有情眾生都是心懷大悲，沒有遺漏的救度。密教的戒律也提到，對於一切眾生都要慈悲的幫助、救度，視眾生如同佛菩薩。即使敵人害你無數次，你仍能心懷慈悲的救助他，對於一切有情，沒有恨，只有愛，這才是大慈大悲，一定要發這樣的大心，唸大悲咒才有效，修行才有用。

佛教典籍中，有許多不念舊惡仍能慈悲救助的事例。佛陀自述往昔曾被歌利王割截身體，在節節支解時並沒有生出怨恨心，後來歌利王轉世成為憍陳如，佛陀仍盡心教他佛法，憍陳如最後成就了大阿羅漢的聖果。密教祖師密勒日巴尊者，喝下了被操普博士摻雜了毒藥的奶酪，在中毒的痛苦中，仍然苦口婆心的勸化操普博士，直到他認錯懺悔，祖師還發願要代替他承受罪業。

由於疫情嚴峻，法會依照政府的防疫規範，所有參加者一律戴口罩、彼此保持6呎距離、人數不超過容量的四分之一、入口處量額溫、造名冊等，並透過網路直播向大眾傳送法會實況。

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