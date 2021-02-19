新冠肺炎疫苗常見問題

問：疫苗是否有副作用？危不危險？

答：新冠疫苗十分安全，幾乎和其他任何疫苗一樣安全，而且比絕大部分的普通藥物安全許多。接種後可能會有一些輕微副作用，例如輕微發燒或手臂痠痛。輕微的症狀是正常的，代表身體正在產生免疫力，大約有10%的人接種疫苗後會出現副作用。新冠疫苗的有效率高達95%。

問：是否有人接種後產生過敏 反應導致過敏性休克？

答：對新冠疫苗產生過敏反應的例子很罕見，很少人會出現嚴重的不良反應（100萬人中大約只有5人），機率不到盤林西林的1%。如果民眾原本就對流感疫苗 過敏，或有其他嚴重的過敏疾病，在接種前應該先告知醫療服務人員。

問：我有過敏問題，而且對許多藥物過敏，例如抗生素，接種疫苗對我來說還安全嗎？

答：如果您對藥物過敏，例如抗生素，您還是可以接種新冠疫苗。但是您必須先告知醫療服務人員您出現過哪些類型的過敏現象，同時詢問他們，在接種前要採取哪些預防措施。

問：如果我有潛在健康問題、正在定期服用藥物進行治療、接受非傳統療法或順勢療法，我是否還能接種疫苗？

答：可以，您還是可以接種新冠疫苗，即使您有潛在的健康問題。

問：疫苗對孕婦是否安全？正在哺乳的母親也可接種嗎？

答：美國婦產科學會建議，不應該拒絕符合資格的懷孕婦女接種新冠疫苗。然而，所有懷孕婦女和正在哺乳的母親在接種疫苗前，都應該先諮詢醫療服務人員。

問：加州 已經有新變種病毒，這個疫苗能對抗變種病毒嗎？還是會有其他疫苗？

答：疫苗科學家相信，目前的新冠疫苗可以有效對抗新變種病毒。科學家正在持續研究這種新變種病毒以及疫苗對它的有效性，輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna）也已經在研發可對抗新變種病毒的新疫苗。

問：疫苗提供的免疫力可持續多久？

答：疫苗能提供多長時間的免疫力尚不清楚，科學家正在研究，但他們相信至少有6個月。民眾接種疫苗後仍應該繼續採取安全措施，包括佩戴口罩、勤洗手、保持社交距離。

問：這些疫苗如何在短時間內研發出來？

答：新冠疫苗是以安全有效同時又可快速大量生產的前提被研發出來的，在疫苗還在做臨床試驗時就已開始生產。美國政府和疫苗生產商在疫苗臨床試驗還在進行時，就已投資數百萬美元生產數百萬劑疫苗，大大縮短了疫苗獲得批准和上市之間需要的時間。其他疫苗通常要等到研發後期才會開始投資生產，但是新冠病毒造成的緊迫性需要權宜之計。儘管如此，這些名為mRNA的快速研發疫苗，仍然嚴格遵守安全標準。

問：mRNA疫苗如何發揮作用？它們安全嗎？會改變人們的DNA嗎？

答：這種mRNA（即messenger RNA）類型的疫苗幫助我們的細胞產生一種「棘狀蛋白」（spike protein），可觸發人體系統中的免疫反應，但不會改變我們的DNA。用於製造這些疫苗的科技已經被使用了20年。Messenger RNA對於流感、茲卡病毒（Zika）、狂犬病和新型癌症的治療功效已經被研究了十多年。輝瑞和莫德納生產的這類疫苗，是為了協助我們安全、有效控制這場公共衛生危機。

問：民眾何時及如何能得知輪到他們接種疫苗？

答：加州推出一項新工具，MyTurn網站，網址是MyTurn.ca.gov，民眾可以在這個網站註冊，若輪到他們接種就會收到通知。加州現在仍繼續優先讓醫護人員和老人院居民接種，然後才輪到下一個優先群體，只要疫苗不短缺，所有民眾最終都能接種。加州最近簡化了接種資格指南，根據疫苗供應情況，現在有資格預約接種疫苗的是醫護人員、65歲和65歲以上民眾、學校和托兒所教職員、緊急救難人員、食品業和農業勞工。之後再以年齡排定接種優先順序。這項適用於全加州58個縣的資格標準可以擴大加州疫苗施打能力，同時確保嚴重受疫情影響的社區也能得到疫苗。

問：我沒有家庭醫師，我應該去哪裡接種疫苗？

答：沒有家庭醫師（primary care physician）的民眾應該聯絡當地社區醫療診所，通常稱為聯邦合格醫療中心（Federally Qualified Health Care Center），或地方公共衛生部門，詢問他們何時何地可以接種疫苗。

問：接種疫苗的費用是多少？

答：疫苗是免費的，所有加州居民接種疫苗都不需付費。如果有人要求您付費，那一定是詐騙。

如果您是無證移民或沒有保險，您還是可以免費接種疫苗，而且新冠疫苗並不在公共負擔的定義之內。

問：大部分加州居民何時才能接種疫苗？

答：目前加州每周收到的疫苗數量非常有限。一旦生產商開始大量生產疫苗並提供給加州，我們就能知道何時每個人可以依照年齡順序接種疫苗。有關接種疫苗的優先順序，可上網站VaccinateAll58.com查詢。

問：已經得過新冠肺炎的人可以接種疫苗嗎？

答：是的，每個人都應該接種疫苗，即使他們得過新冠肺炎。衛生官員目前還不知道得過新冠肺炎者體內的免疫力可以持續多久，因此，每個人都必須接種這個安全有效的疫苗，這點很重要。

問：接種的第一劑和第二劑疫苗是否必須相同？

答：是的，不建議混合接種不同劑量的疫苗。