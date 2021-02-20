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St. Jude和Shift4Shop參與商業太空探索的新時代

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SpaceX 位於加州 Hawthorne, CA 的總部宣佈全球首個全民太空飛行任務的計畫，這飛行計畫將於今年第四季度執行，由37歲的Jared Isaacman指揮，他是Shift 4 Payments的創始人兼首席執行官，也是出色商用和軍用飛機飛行員，擁有多項世界紀錄。該計畫命名為Inspiration4是為了表彰這四人乘員的使命，此任務旨在為St. Jude Children's Research Hospital 兒童研究及治療醫院提供支持並傳遞人道主義信息。這旅程代表了人類太空飛行和探索的新時代。Isaacman將他旁邊的三個座位捐贈出來，並將從代表領導力、希望、慷慨和繁榮等使命精神的人選當中選出三位與他一起完成任務。

Isaacman表示：「Inspiration4是一生夢想的實現，也是邁向未來的一步。在未來，任何人都可以冒險去探索星球。我很感激指揮這項飛行任務所帶來的巨大責任，我想利用這一歷史性的時刻來激發人類的力量，同時幫助解決地球上的兒童癌症。」Isaacman承諾向 St. Jude捐贈1億元，邀請大家與他一起籌集2億以上的資金，支持St. Jude 數十億元的擴展計畫，加快研究進展，拯救世界各地的兒童。他還將以其他形式為 St. Jude 籌款活動提供額外支持，包括佩戴飛行裝備乘坐軍機飛行等。

St. Jude籌款和宣傳組織ALSAC的總裁 Richard C. Shadyac Jr表示：「在1962年，St. Jude兒童研究及治療醫院成立那年，也是第一次有美國人繞地球飛行。St. Jude一開始就一直走在創新和包容的最前沿，在癌症研究、護理和治療世界上重病兒童方面處於領先地位，無論病童的種族、民族、信仰或家庭的支付能力為何。」

Isaacman將與Shift4 Payments合作，為一位使用新的Shift4Shop電子商務平臺的值得信賴的企業家提供第四個也是最後一個代表「繁榮使命精神」的乘員座位。該平臺讓企業家能在網上建立和發展成功的電子商務業務。Shift4Shop的現有客戶和新客戶都將有一個機會參加線上比賽，以展示自己以及業務。比賽於2021年2月舉行，由一獨立的評委小組選出獲勝者。

要瞭解更多有關Inspiration4、如何支持和可能參加這次具有歷史意義的太空之旅以及晉級的具體條件，請造訪www.Inspiration4.com，並在社交媒體 Twitter (@inspiration4x)、Facebook (@inspiration4mission)、Instagram (@inspiration4)和 YouTube (@Inspiration4) 上關注該次飛行任務。瞭解如何獲得所提供的一個座位，請上網：inspiration4.com，並查看官方規則。

St. Jude兒童研究及治療醫院引領世界理解、治療和戰勝兒童癌症和其他致命疾病的方式。目標為「尋找療方，拯救孩子」。是唯一獲得國家癌症研究所指定的專門治療兒童的綜合癌症中心。透過造訪：stjude.org、在Facebook上點讚 St. Jude、在Twitter和Instagram上關注 St. Jude，及訂閱其YouTube頻道來參加 St. Jude 的飛行任務。

Shift4 Payments（NYSE: FOUR）是集成支付處理和技術解決方案的領先提供商，提供完整的全渠道生態系統。該系統超出支付範圍，包括提供廣泛的商業支援服務，幫助350多家軟體公司行業提供支援，包括酒店、零售、餐飲、電子商務、住宿、遊戲等。新推出的Shift4Shop平臺提供了全面的電子商務體驗，包括強大的網站製作、產品和訂單管理、客戶行銷工具等。公司擁有7000多個銷售合作夥伴，在2019年為20多萬家企業安全處理了超過2000億元的支付金額。詳情請造訪：shift4.com。

Inspiration4 飛行任務中為 St. Jude 預留了兩個座位。第一個...
Inspiration4 飛行任務中為 St. Jude 預留了兩個座位。第一個為 St. Jude 大使預留的，代表 St. Jude 創立時的勇敢願景——慈悲、團結、平等和包容。第二個座位將代表慷慨的使命精神。在2月份，大家都可以報名參加太空飛行並支持St. Jude拯救生命的飛行任務。

癌症 太空 YouTube

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