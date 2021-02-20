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人口普查局預訂4月底 確定每州國會《眾議院》的席位

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美國人口普查局代理局長 Ron Jarmin。
美國人口普查局代理局長 Ron Jarmin。

美國人口普查局代理局長Ron Jarmin於2021年2月2日在一篇博客文章中表示，人口普查局預計於2021年4月30日完成2020年人口普查的首批結果。即將發布的首批結果將包括全國、每個州（State）、哥倫比亞特區和波多黎各的人口人數統計信息。州的人口人數統計結果將確定每個州在美國眾議院的席位。這些結果還不包括按種族或族裔劃分的詳細信息；那些統計資料將包括在以後發布的資料信息中。

Jarmin解釋說，人口普查局原希望在2020年12月31日前就公布這些結果。但計畫因新冠病毒COVID-19疫情被推遲，並為解決處理資料時發現的問題提供了充足的時間。他說，許多問題是處理大量資料方面的標準性問題，而其他問題則因疫情而更加棘手。部分問題可能會對他們所在社區的人口人數産生重大影響，Jarmin表示人口普查局正在仔細研究並解決他們發現的所有問題。他再次重申，人口普查局的目標是編製一份完整而準確的人口普查，即算上生活在美國的每個人，而且是在正確的地點只算上一次。Jarmin還表示，人口普查局將繼續提供有關2020年人口普查質量的最新資料，包括來自外部專家的分析。他說，這些努力將讓公眾對2020年人口普查的幕後情況有一個前所未有的了解，並將對使用2020年人口普查結果有更大的信心。

提醒您，2020年人口普查資料産品將不包括公民身份或移民狀態信息。為了遵守總統於2021年1月簽發的行政命令（僅英語），人口普查局為國會席位分配生成的資料將不包括公民身份或移民狀態信息。人口普查局於2021年1月12日停止了2020年人口普查美國人口移民狀態方面的工作。請參閱2021年1月21日公布的最近聲明（僅英語）。

人口普查 美國 移民

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