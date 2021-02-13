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華美銀行 2020年全年淨利達5億6800萬元

舊金山訊
華美銀行大樓。
華美銀行大樓。

華美銀行之控股公司華美銀行集團（East West Bancorp, Inc.，股票代號EWBC，於NASDAQ交易）1月28日公佈2020年第四季度及全年盈利報告。2020年全年淨利達5億6780萬元，每股獲利3.97元；第四季度淨利為1億6410萬元，每股獲利1.15元。

華美銀行董事長、總裁兼最高執行長吳建民（Dominic Ng）表示，在全體同仁堅持不懈的努力下，華美銀行成功應對了新冠病毒（COVID-19）疫情帶來的挑戰，實現了穩健的財務成長。2020年全年，該行的平均資產報酬率（ROA）為1.16%，平均股東權益報酬率（ROE）為11.2%，以優異的成績為2020年劃上了句點。同時，為回報股東對華美銀行一如既往的信任和支持，該行將普通股股息上調20%。

吳建民還表示，華美銀行的總貸款再創紀錄，截至2020年12月31日，總貸款達384億元，與第三季度相比，年均增長率達10%；總存款亦攀新高，達449億元，與第三季度相比，年均增長率達30%。受到貸款成長等因素的推動，2020年第四季度的收入較第三季度成長10%。此外，銀行進一步加強了成本管控並提高了營運效率。重要的是，得益於延期還款率與違約率的下降、呆帳消除比率及不良資產與瑕疵資產（criticized assets）的減少，銀行的資產品質也得到了全面的提昇。

吳建民說：「在過去一年中，華美銀行客戶展現出了強大的韌性和適應能力。我們很榮幸能夠為他們提供必要的銀行服務並協助企業和社區重建。隨著宏觀經濟前景的持續改善、新冠病毒疫苗的廣泛應用，以及政府不斷增加的紓困金計畫，我們對未來持樂觀態度，並期待經濟能夠在2021年下半年實現強勁復甦。同時，我們有信心，銀行能在2021年持續穩健成長，並為股東創造源源不斷的收益。」

盈利表現概要：總資產創新紀錄–截至2020年12月31日，總資產達522億元，較2020年9月30日的504億元增加18億元或14%，較2019年同期增加18%。2020年第四季度賺取利息之平均資產（average interest-earning assets）為497億元，較第三季度增加23億元或19%，主要得益於強勁的存款成長。由於存款成長高於貸款成長，因此，第四季度的平均可供出售債務證券（average available-for-sale debt securities）增加9億7040萬元，有息現金和存款（interest-bearing cash and deposits with banks）增加7億560萬元。總貸款再攀新高–截至2020年12月31日，總貸款達384億元，較2020年9月30日的374億元成長10億元或10%，較2019年同期增加36億元或10%。若不計SBA小型商業署薪資保護貸款（SBA Paycheck Protection Program，簡稱PPP），第四季末的貸款總額較2019年同期成長6%。截至2020年12月31日，PPP貸款總額為16億元，較2020年9月30日減少2億410萬元，主要受小型商業署（Small Business Administration，簡稱SBA）的貸款豁免影響。截至2021年1月27日，華美銀行已提供2600多筆新的PPP貸款，總額超過3億8000萬元。總存款持續成長– 截至2020年12月31日，總存款達449億元，較2020年9月30日的417億元增加32億元或30%，較2019年同期增加75億元或20%。其中，無息存款創新紀錄，達163億元。2020年無息存款的增長率大於總存款的增長率。截至2020年12月31日，無息存款佔總存款的36%，2019年12月31日為30%。股息增加 –2021年第一季度的普通股股息上調了20%，或每股5.5分。調整後的普通股股息將從每股0.275元增加至0.33元；年均股息將從每股1.10元增加至1.32元。華美銀行董事會將在2021年2月23日派發2021年第一季度普通股股息每股0.33元，股東將依其至2021年2月9日的持股份數獲派股息。

貸款 股息 紓困金

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