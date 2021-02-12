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現代Elantra Hybrid與Sonata Hybrid

舊金山訊
現代汽車獲2021最佳購車選擇大獎。
現代汽車獲2021最佳購車選擇大獎。

現代2021 Elantra Hybrid與Sonata Hybrid 日前在汽車評測網站The Car Connection的年度大獎中分別榮獲「2021最佳經濟車款」以及「最佳房車與油電混合車款」。北美現代汽車產品計畫與移動策略副總裁Olabisi Boyle表示：「隨著現在持續開發更環保的車輛，油電混合車是我們工作的重中之重。Hyundai非常榮幸The Car Connection的編輯們將Elantra和Sonata列為2021年最值得購買的車款行列之中。」

今年的2021最佳購車選擇大獎包含The Car Connection的專業編輯在15個細分市場中所挑出的首選車款。這些汽車的價格限制在5萬元，並須備有標配的自動緊急煞車功能。

現代富有尖端科技的SUV、房車、休旅車以及替代能源車款皆有現代保固計畫的背書，這是現代汽車對顧客能有更好經驗的承諾。現代汽車全車系在全國超過820間經銷商銷售，並且將近一半的車輛是在位於阿拉巴馬州的現代汽車製造廠建造。

北美現代汽車的總部位於加州噴泉谷，是韓國現代汽車集團的分公司。請至www.HyundaiNews.com查詢更多北美現代汽車相關新聞，北美現代汽車華人粉絲俱樂部Facebook。

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