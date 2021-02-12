Messika Glam' Azone系列珠寶

Glam’Azone系列珠寶結合女性化、力量及時尚元素，自亞馬遜傳說擷取靈感，釋放女性主宰力量靈魂。

Messika品牌一直以來都擅長以突破、創新的設計展現鑽石的美麗，專為現代女性打造能夠於日常配戴的鑽石珠寶。而Glam’Azone系列珠寶結合女性化、力量及時尚元素，並自亞馬遜 傳說擷取靈感，試圖釋放女性主宰力量的靈魂。簡潔俐落的線條，兼具經典與前衛風格，自然釋放鑽石的原始光澤之美，能為整體造型畫龍點睛，符合現代女性對珠寶飾品時尚且能營造亮點的需求。

系列珠寶外觀設計取材於弓箭與蕾絲，以18K白金、18K玫瑰金等貴重金屬堆疊數個環形，開放式結構的設計令人不自主在充滿吸引力的迴圈中流連忘返。主石則採用橢圓形切割鑽石，並在周圍以較小的鑽石點綴，營造出「盾」的意象，標誌著「力量」與「活力」。其中雙環戒指款式採用可拆式鏈條設計，可疊戴也可分開配戴，也能自由配戴於手指不同部位。而不對稱耳環款式也能隨時以不同的方式配戴，它可以是經典優雅的單鑽耳環，也能是充滿性格魅力的不對稱款式。系列獨特且充滿巧思的設計使珠寶擁有高度配戴靈活度，符合當代女性的獨有特色–自由並自在玩轉於不同的風格之間。

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