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日本富士按摩椅 春節大特價

舊金山訊
按摩椅FJ-7900。
按摩椅FJ-7900。

FJ-5500按摩椅特價6999元，此次大拋售僅售1688元，FJ-7900按摩椅特價8999元，此次大拋售僅售2499元。絕無僅有的好機會，萬勿錯失。居家防疫期間，如何保持活動、舒解壓力，最新醫學發現提高人體系統以提高免疫力來扺抗病毒，按摩機可幫助健康保命。

富士按摩椅同時推出2021年最潮AI人工智能黑科技，「日本富士高檔頂級醫療按摩椅FJ-8500」，為4D按摩椅中的勞斯萊斯Skin Navigation。此FJ-8500按摩椅有4D機芯724種復合功能，具有人橋拉筋，深層按摩指壓，依人體工學，掃描導航感應，並且感應至深層7吋，讓按摩觸控按摩一步到位。強調全身性按摩舒壓，適合各種年齡層的民眾，在家輕鬆享受，且透過肌肉放鬆與被動運動的雙重好處還能藉由增進血液循環，達到促進新陳代謝，幫助減壓放鬆與淋巴排毒。

健康養身專家DR. FUJI表示，維持長壽的秘訣之一，就是每天按摩30分鐘，躺在按摩椅睡覺30分鐘，且面對一些患有肌肉疼痛、駝背、腰痛、便秘等長期身體不適的病患，DR. FUJI還說明，這些都可以透過高檔按摩椅，來幫助緩解各種問題。

日本富士醫療按摩椅，連續在美國的銷售超過20年的專業經驗，不只多家醫療機構、運動俱樂部，國際醫學美容集團，甚至Google官方的按摩椅主要供應商，隨著疫情持續，人們更加注意「身體健康第一」，以「日本富士醫療按摩椅」為例，不只早在1954年就推出全世界第一台醫療按摩椅，且隨著科技與人體工學的進步，之後首創3D、4D機芯、搭配S、SL 軌道，與全身氣壓按摩，按摩球深部12.5CM，SL 軌道135CM，雙重探測系統，人體GPS智能程序定點定位等。更簡單的說，就是已經可以針對不同身材，提供不同按摩，甚至個性化，人性化的按摩體驗，來真正緩解肌肉疼痛，促進血液循環，幫助心神放鬆。

居家防疫最佳健康投資，日本富士按摩還推出60期分期付款，「零」利息，全面保修10年且3年免費，是最佳的健康投資。春節大贈送，買一送一，買大送小。並贈送潮牌家庭自行車市價1488元限量。

查詢產品：1-888-266-1618，或電510-651-9088，日本富士醫療按摩椅菲蒙總店，地址：4399 Ingot St., Fremont, CA 94538。

按摩椅 FJ-5500。
按摩椅 FJ-5500。

日本 肌肉 投資

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