Gold House和亞裔品牌 同慶農曆新年

St. Jude捐款網址：stjude.org/lunarnewyear。

今年的農曆新年， Gold House和由美國亞裔 所領導的品牌，正透過支援St. Jude Children's Research Hospital兒童研究及治療醫院的新電商活動，慶祝團結、興旺和分享好運。參與活動的品牌正透過加入St. Jude這活動來傳遞好運，活動旨在提高人們對其挽救生命的使命：Finding cures. Saving children（尋找療方，拯救孩子）的支援和關注。

以下美國亞裔的電子零售商將在銷售點處鼓勵大家向St. Jude進行捐贈，參與的零售商有：AshaPops、Asian American Girl Club、Capsule、Covry Eyewear、Eggloo、Neuro、Nimble Made 與 Nona Lim。以外，美國亞裔網紅、領導者、奧運金牌得主Apolo Ohno等運動員及9to5chic創始人Anh Sundstrom將加入其中。在幫助關注亞裔創業精神的同時，也支援St. Jude。Sundstrom曾在 2019 年的St. Jude Mom Boss Summit期間，分享了自己在領導方面的專業知識。Apolo Ohno分享道，「我很高興能夠支持Gold House在提高亞裔企業家知名度方面的努力。更有益的是，支持St. Jude在幫助結束兒童癌症 方面所做的偉大努力。」

「能與St. Jude兒童研究及治療醫院合作，我們感到很榮幸。它的使命是透過其變革性的研究終結全球的兒童癌症，為下一代賦予力量。」Covry Eyewear的聯合創始人Florence Shin說道。「透過免費分享St. Jude所取得的突破，St. Jude挽救的每個孩子都意味著全世界的醫生和科學家可以利用這些知識來挽救更多的孩子。」

Maelin-Kate的父母真正了解到了St. Jude研究的意義。Maelin-Kate在5歲時被診斷出患有一種叫做Fanconi anemia的罕見血液病，醫師將她轉介到St. Jude進行臨床試驗。患者不能產生健康的骨髓或血液。如果不治療，可能導致白血病。多虧了St. Jude的護理團隊，幸運的Maelin-Kate得以完全康復。

St. Jude Children's Research Hospital是家人道主義機構，得到了成千上萬來自不同信仰和背景的美國人的支持，團結一致，希望終結兒童癌症和其他致命疾病。得益於社區的支援和捐贈，病患家庭無需向St. Jude支付治療、出行、住房或食物費用。想在農曆新年間支援St. Jude，請造訪 : stjude.org/lunarnewyear。

St. Jude兒童研究及治療醫院，引領世界理解、治療和戰勝兒童癌症和致命疾病。以「尋找療方，拯救孩子」為宗旨，是唯一獲得國家癌症研究所指定的專治療兒童的綜合癌症中心。創辦50多年以來，St. Jude發現的療方已將兒童癌症的存活率從20%提高到80%以上。終結孩童癌症死亡率前，St. Jude將永不停歇。St. Jude免費分享臨床發現，挽救的每個孩子都可以用來挽救更多的孩子。請造訪stjude.org、在Facebook給St. Jude按讚、在Twitter、Instagram和TikTok關注St. Jude，及訂閱YouTube，加入St. Jude的使命。