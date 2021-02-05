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水餃宇宙 照耀餐飲業的一束光

工商訊
水餃宇宙位於舊金山日落區。
水餃宇宙位於舊金山日落區。

餐飲界的「巴斯光年」水餃宇宙，把愛帶回家。相信大家和我一樣，永遠不會忘記「玩具總動員」中那句經典詞「To infinity, and beyond，飛向宇宙，浩瀚無垠」。巴斯光年源於美國太宇宙員巴茲奧爾德林（Edwin Buzz Aldin)，曾在第二次載人登月阿波羅計畫時返回地球第一人。巴斯光年的探索精神一直牽引著我前行，正是基於正是基於這一理念水餃宇宙，從未停止探索。

位於舊金山日落區的水餃宇宙遵守質量第一，客戶滿意為第一宗旨。每日從市場採購新鮮蔬菜和肉料，加上親自熬製的各種底料，是水餃味道鮮美的基礎，此外還有100%手工擀皮，加上麵質優良，經篩選而定，使得餃子皮薄，餡大，一吃一兜油口感油（不是油）而不膩，另加上麵筋有勁，口感極好。新鮮手工水餃加上工作程序的嚴格把關，從料到陷，從餡到麵，從麵到樣，層層把關，道道檢合，缺一不可。真正做到餃子有心，餃子用心，餃子真心，餃子貼心，使得顧客吃到美心、舒心與安心。水餃宇宙不但有白菜豬肉、韭菜豬肉、玉米豬肉、芹菜豬肉，而且有香菜豬肉、茴香豬肉、三鮮水餃，還有薺菜雞肉、香菇雞肉，更有鮮蝦仁水餃、意大利瓜羊肉、胡蘿蔔牛肉、素菜水餃，特別創新金不換水餃、蘆筍水餃，探索更多的未知性。水餃宇宙更有可以私人定製您所喜歡的各式水餃。Basil Dumpling, Asparagus Dumpling 巴斯光年（BuzzLighty） 水餃宇宙，照耀飲業的一束光。地址：1309 9th Ave., San Francisco, CA 94122 電話：415-702-6108。

美國 舊金山

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