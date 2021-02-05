來生計辦年貨 歡喜迎牛年

生計牛軋糖包裝成精美禮盒。

自宋朝開始，大家在年節期間就有以甜食來祭拜灶神或祖先的習俗，用意無非讓灶神在升天稟報玉皇大帝時，能為自己美言一番。現在大家也以甜食來迎新年，因為年頭就開始甜，意味著一年有好的開始。

今年的新春又到了，又到辦年貨的時候。生計幫大家準備了傳統古早味的紅糖發糕、年糕及各式迎春精美糖果禮盒，送禮自用兩相宜。

發糕有賺錢大發財的傳統意思，生計製作的紅糖發糕，每個發糕尺寸精緻，意味著人人都可以發大財。

年糕與「年高」諧音，有年年高升的意思，象徵收入、職位或小孩都一年比一年高，是春節不可或缺的食品。生計年糕口感滑軟彈牙，切片即可食用，符合現代人的健康吃法。若想試試不同吃法，也可在放過冰箱後，沾上麵粉及蛋混合而成的麵糊以中小火煎，口感外酥內軟，香甜可口。口味方面除紅豆、芝麻、花生之外，還有八寶年糕及桂花年糕。

您知道吃牛軋糖有祈求長智慧與增聰明的涵意嗎？傳說中國明朝文人商輅，為感謝文昌帝君托夢使其三元及第，依照夢中作法做出，以麥芽糖、花生、米穀等做成牛的形狀、 「軋」有花生的意思，所以取名為牛軋糖。商輅將祭拜文昌帝君後的牛軋糖分送給大家品嚐，因香醇有勁而廣為流傳。現代的牛軋糖的「牛」， 當然不是因做成牛的形狀而命名，而是有牛奶成分。

生計牛軋糖的口味除了原味、杏仁以外，還推出抹茶、咖啡 、蔓越莓的新口味，並包裝成精美禮盒，禮盒盒子設計如過年糖果盒，非常有年節喜氣，並可重複使用，符合現代環保概念。除牛軋糖外，往年最受歡迎的南棗核桃 糖及南棗夏威夷果糖，亦為您準備好了。

除年糕、發糕及喜糖之外，生計的糕餅禮盒更是琳瑯滿目：如鳳梨酥、綠豆凸、太陽餅、芋泥酥等。趁您來生計買早餐點心之餘，即可順便將年糕糖果及拜年禮盒一次買齊。

值此新春到來之際，生計全體員工向您拜年，祝您幸福環繞牛年，讓時光格外溫暖；好運邂逅牛年，讓生活無限美滿；成功守候牛年，讓季節璀璨斑斓；祝福伴隨牛年，讓心情總是燦爛。牛年到了，願妳的生活比蜜甜！

生計在灣區 有11家分店，歡迎至網站www.shengkee.com，或撥打免費專線1-877-580-8000查詢相關資料。