萬國錶 積家 沛納海精品店灣區盛大開幕

瑞士製錶名家萬國錶（IWC Schaffhausen）、積家（Jaeger-LeCoultre）、沛納海（Panerai）精品店已於聖荷西Westfield Valley Fair購物中心盛大開幕，全新構思設計帶給腕錶愛好者最頂級、舒適的購物體驗及尊貴服務，並竭誠提供專業意見與更多元的腕錶選擇，讓顧客盡情享受馳騁精品腕錶世界的絕佳饗宴。

同樣隸屬於國際精品珠寶腕錶集團－歷峰集團（Richemont）的萬國錶、積家及沛納海三個腕錶品牌，皆以高品質的精細作工以及卓越的製錶技術聞名，並各自擁有品牌傳承的標誌性設計和獨家技術。萬國錶於1868年由一名美國 工程師兼製錶師創立。結合了瑞士製錶工藝、德國工程技術以及美國當代科技，品牌提供了包括飛行員（Pilot’s Watches）、柏濤菲諾（Portofino）與葡萄牙人（Portugieser）系列等腕錶界的經典之作。

擁有悠久優良製錶歷史的積家，以「製錶者的製錶者」的稱號廣為人知。自1833年創立以來，品牌製作超過1240種機芯，並提供給各頂級腕錶品牌，成就卓越。而在1860年創立於義大利 佛羅倫斯的沛納海，擁有義大利皇家海軍專屬供應錶廠的特殊歷史及地位。除了打造性能卓越的潛水腕錶，品牌更在腕錶材質上獲得許多獨家專利，並結合瑞士腕錶的優良傳統，持續為兼具性能及創新設計的腕錶展開新的篇章。

全新精品店位於Westfield Valley Fair購物中心內，並由CH Premier Jewelers獨家代理。

2002年創立於北加州 的昌興珠寶鐘錶金行（CH Premier Jewelers）近20年來對於精品腕錶及珠寶的專業服務和精益求精的理念始終如一。CH Premier Jewelers 代理超過70個世界各國著名珠寶及頂級腕錶品牌，包括百達翡麗（Patek Philippe）、寶璣（Breguet）、寶珀（Blancpain）、歐米茄（Omega）和宇舶（Hublot）等。位於Westfield Valley Fair總店獨家代理全美第一座香奈兒（Chanel）腕錶及珠寶概念專櫃。

CH Premier Jewelers更於近年增設法國珠寶品牌Messika、日本腕錶名家Grand Seiko，以及國際名錶珠寶品牌伯爵（Piaget）等全新櫃位，同時引進帝舵（Tudor）、精工（Seiko）以及NOMOS等知名品牌，致力為顧客打造更精緻高貴的購物天堂。

歡迎親臨全新精品店參觀選購，地址：2855 Stevens Creek Boulevard, Suite 1689, Santa Clara, CA 95050，電話：408-983-2688，或以電郵聯絡：[email protected]。最新消息請關注CH Premier Jewelers社交平台或登錄官方網站http://www.chpremier.com。