麥當勞攜手88rising推出Golden Start體驗

Golden Start融合虛擬、社交和數碼時刻，以獨一無二的音樂會和特製紅包重新組合春節傳統，為農曆新春帶來全新面貌。

春節的脚步近了，除舊佈新的工作也即將展開。就在全國許多民衆熱切期盼牛年帶來新的開始，美國麥當勞 （McDonald's USA）也和領先全球的亞裔藝術家團隊88rising携手合作，推出Golden Start體驗。Golden Start融合虛擬、社交和數碼時刻，以獨一無二的音樂會和特製紅包重新組合春節傳統，為農曆新春帶來全新面貌。

陽曆2月12日，也就是牛年大年初一，麥當勞將舉辦中國 嘻哈巨星Masiwei（馬思唯）虛擬迷你演唱會。Masiwei將首度發表他即將推出的個人專輯「Dark Horse（黑馬王子）」歌曲。粉絲只需下載麥當勞APP即可在美國當地時間，晚間7點到9點通過麥當勞APP 觀賞這場獨一無二的演唱會。

「我是麥當勞的忠實粉絲，能與金色拱門共同以這場特別演唱會和其他活動來慶祝農曆新春，簡直酷斃了，」也是中國嘻哈樂團Higher Brothers一員的Masiwei表示。「春節是我最喜歡的節慶之一，我每年都迫不及待等待春節的到來，相信今年的春節對我和我的粉絲而言都將留下最難忘的回憶。」

歡樂新春當然要持續好幾天，所以除了Masiwei的演唱會外，麥當勞也邀集88rising韓裔美國嘻哈藝術家和演員Dumbfoundead及特別嘉賓，推出迷你網絡劇，與粉絲分享他們最愛的春節傳統。粉絲可從2月8日起在IGTV頻道聽到Dumbfoundead講述他最喜歡的春節習俗，例如大掃除和内外佈置，穿新衣新鞋，和親友一起玩新年遊戲。

「我們萬分榮幸能與Masiwei和Dumbfoundead一起慶祝農曆新春，他倆不僅都是麥當勞粉絲，也是不可多得的藝術家，尤其重視我們與顧客一起慶祝意義深遠之傳統習俗的承諾，」麥當勞文化接觸資深總監Elizabeth Campbell表示。「我們深深瞭解春節的重要性，所以迫不及待以有趣又特別的時刻和演繹方式，通過Golden Start體驗，與粉絲共同分享這個在他們心目中無可取代的重要節慶。」

過年絕不能沒有紅包，麥當勞和88rising特別製作了888限量版紅包，讓幸運數目8不斷發光發熱。傳統上裝了錢發送親友，代表福氣和財運的紅包將自2月8日起，提供給在88rising夜市網店消費的民衆。每份紅包將包括兩張8元麥當勞拱門禮卡，一張自用，一張送人，代表傳統上將好運與親友分享的意義。這是麥當勞連續第四年在農曆新春以特製紅包來慶祝這個歷史悠久的美好傳統。

慶祝農曆新春是麥當勞服務社區與民衆的許多方式之一。麥當勞瞭解存在於社區和成爲社區的一分子是完全兩碼子事。麥當勞願做您的好鄰居，並承諾與您分享每一個重要時刻。