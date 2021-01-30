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聖荷西市 祝您新年快樂身體健康

舊金山訊
從遠端祝賀新年快樂，健康快樂，繁榮昌盛是最佳的祝賀方法。
從遠端祝賀新年快樂，健康快樂，繁榮昌盛是最佳的祝賀方法。

今年牛年，聖荷西市要求居民繼續抵抗新冠狀病毒（COVID-19）。由於許多新的感染案例都是在當不同家庭的成員聚在一起時發生的，因此我們要提醒您，從遠端祝賀新年快樂，健康快樂，繁榮昌盛是最佳的祝賀方法。

以下是一些讓家人和朋友雖然不在身邊卻能聚在一起的方法（文章結尾提供了可瀏覽更多資訊的簡短鏈接。這些鏈接網址分大小寫）：利用視訊與家人和朋友聊天（使用Facebook Rooms，Zoom或其他免費的虛擬會議室）；向家人和朋友發送簡訊，卡片和拍攝祝福影片；玩線上遊戲或觀看虛擬的慶祝活動，例如史密森尼美國藝術博物館的農曆新年慶祝活動；在Pinterest上搜索點子來創造自己的燈籠和裝飾品；在線觀看舞獅和煙火影片（請注意，所有煙火和鞭炮在聖荷西都是違法的）；以電子方式發送紅包（Paypal，Venmo，禮品卡）；將面對面的慶祝活動限制在不超過三個家庭的戶外聚會。

提醒您，如果您有COVID-19的任何症狀或可能已感染該疾病的人有接觸，則應接受檢查。可通過您的醫療保健提供者或聖塔克拉拉縣進行測試。有關測試的更多資訊，請參考sccfreetest.org/zh。如果您測試陽性，可以使用支援性隔離服務（例如，在食物雜貨，基本需求等方面的幫助）。

有關聖荷西可用的COVID-19資源的更多資訊，請查閱www.sanjoseca.gov/vlac或致電3-1-1。（注意：提供口譯服務。）祝您和您的家人新年安全健康！

虛擬慶典和COVID-19鏈接：Facebook Room 會議室資訊（英語）bit.ly/FacebookRoomsHelp；Zoom使用教學（中文）bit.ly/ZoomTutorialCHI；史密森尼（Smithsonian）虛擬農曆新年慶典bit.ly/SAAMlny；舞獅2019影片bit.ly/2019liondance

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