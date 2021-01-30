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麥當勞再次推出辣味黃金雞塊和Mighty辣醬

舊金山訊
辣味黃金雞塊和Mighty辣醬。
辣味黃金雞塊和Mighty辣醬。

循眾要求，麥當勞McDonald's）決定從2月1日起在全國參與活動的麥當勞餐廳再次限時推出Spicy Chicken McNuggets（辣味黃金鷄塊）和Mighty Hot Sauce（Mighty辣醬）。

Spicy Chicken McNuggets（辣味黃金鷄塊）裹著混合卡宴辣椒（cayenne）和紅辣椒，又香又脆的天婦羅漿粉，炸的脆滋滋的辣味黃金鷄塊，每咬一口，都是齒頰留香，辣勁十足。Mighty Hot Sauce（Mighty辣醬）2020秋天全新推出的Mighty辣醬讓辣味再升一級，壓碎的紅辣椒加上卡宴辣椒火力十足，再均匀摻和香噴噴大蒜，一絲絲甜味。這不僅是麥當勞最辣的蘸醬，也是自2017年迄今首次推出新口味醬料。

爲了感謝粉絲厚愛，麥當勞再添紅利，顧客只要在2月2日至6日之間通過McDelivery使用Door Dash送餐服務，消費滿20元，就可使用優惠編碼SPICY免費得到6塊辣味黃金鷄塊。

2020年推出的辣味黃金鷄塊是麥當勞在1983年推出轟動一時的黃金鷄塊後首次針對這款經典菜單選項創新口味。其實在過去40年裏，麥當勞對粉絲熱愛的黃金鷄塊做過數度更新，從推出Tangy Barbeque和蜂蜜芥末等新款蘸醬，直至2016年去除所有人工防腐劑、人造色素或化學甘味。這一切努力都是爲了讓顧客能更盡情享受辣味黃金雞塊的優質食材。

請期待2月1日的到來，屆時千萬要動作快速的將辣味黃金雞塊和Mighty辣醬趕緊搶到手，因為優惠供應時間有限，敬請把握。

麥當勞 McDonald's

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