安樂居On Lok舉辦農曆新年海報設計比賽

歡迎牛年的到來，安樂居（On Lok ) 和社區年中心，為青少年及兒童特別舉辦了一項「新年海報設計比賽」。

歡迎牛年的到來，安樂居（On Lok ) 和社區年中心，為青少年及兒童特別舉辦了一項「新年海報設計比賽」是次活動目的旨在提醒在疫情 尚未解除的農曆新春佳節期間，多多留意家中的長者，給他們更多的關懷和愛心。

社區青年中心行政主任溫靜婷表示「今年的農曆新年受疫情影響，部分長者無法像以往一樣和家人吃團圓飯，子女也不能到家中拜年，對於傳統關念甚重的長者來説，將是一件非常遺憾的事。青年中心希望藉此海報設計比賽，提醒大家多多關懐長輩，並以最安全的方式陪伴他們共渡牛年新春。」

安樂居社區客服經理朱冠同則表示，「這次農曆新年海報設計比賽，主要舉辦目的是希望兒童及青少年在設計海報時，除了能學到更多中國 農曆新年的習俗之餘，更能發揮敬老尊賢的傳統美德。増進隔代溝通，從而家家生活美滿幸福。」

訂名為「關懷長者過好年」的是項海報設計比賽，即日起接受報名，比賽依年齡分四組進行，分別為幼兒園至小學二年級，三年級至五年級，六年級至八年級，九年級至十二年級。

每組得獎人可獲得100元禮物卡一張。

比賽詳情請上網 https://bit.ly/2XSkkhH或電負責人蘇小姐 415-738-0607，Email address:[email protected]。