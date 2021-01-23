昌興珠寶喜迎牛年新春

兼具美觀和保值雙重價值的純金飾品，一向是年節饋贈親友最佳選擇。

昌興珠寶鐘錶金行（CH Premier Jewelers ）1月29日（周五）將在其官方網站chpremier.com進行一日線上24K金首飾銷售活動，並提供送貨到府、最快速便利的金飾選購服務。

兼具美觀和保值等特性，24K金首飾一直是傳統節日喜慶最受歡迎的禮品之一。而設計別出心裁的24K金首飾更適合於農曆年節期間配戴，飽含了吉祥如意以及發財的意象與祝願。無論珠寶設計的潮流如何變換，24K金首飾的價值仍然屹立不搖。

在西方象徵著財富的牛，同時也是務實、勤勉、責任心與正義感的代名詞，堅忍不拔的形象將帶領人們於新的一年克服重重難關。各式牛年墜飾及耳環，可愛俏皮的造型讓傳統金飾充滿童趣及新鮮感，並為飾品增添活潑年輕的氣息。而純金除了招財程祥，依生肖配戴也可趨吉避凶。

除了牛年專屬的造型金飾，更有簡單優雅的蝴蝶及蝴蝶結樣式、可愛受歡迎的Hello Kitty和泰迪熊樣式、小巧精緻的髮梳、盔甲、花瓶、皮球、神獸、鐘鼎和如意鎖等樣式，以及簡潔俐落的金鍊條可供選擇。除此之外，貔貅、葫蘆和傳統圖紋等經典款式的手鍊，也很適合做為新年賀禮。金飾不但可用於贈禮，更能於平日配戴，送禮自用兩相宜。而孩童尺寸的手鐲更提供不同的動物造型選擇，搭配不同所屬生肖，更顯意義非凡。

欲知詳情，請親臨Santa Clara Westfield Valley Fair，地址：2855 Stevens Creek Boulevard, Suite 1251, Santa Clara, CA 95050，電話：408-983-2688，或登錄http://www.chpremier.com。