我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登移民案不樂觀 最後恐縮小為夢想生轉公民法案

參院彈劾川普「機率幾乎零」 CNN：除非政治氛圍劇變

昌興珠寶喜迎牛年新春

工商訊
兼具美觀和保值雙重價值的純金飾品，一向是年節饋贈親友最佳選擇。
兼具美觀和保值雙重價值的純金飾品，一向是年節饋贈親友最佳選擇。

昌興珠寶鐘錶金行（CH Premier Jewelers ）1月29日（周五）將在其官方網站chpremier.com進行一日線上24K金首飾銷售活動，並提供送貨到府、最快速便利的金飾選購服務。

兼具美觀和保值等特性，24K金首飾一直是傳統節日喜慶最受歡迎的禮品之一。而設計別出心裁的24K金首飾更適合於農曆年節期間配戴，飽含了吉祥如意以及發財的意象與祝願。無論珠寶設計的潮流如何變換，24K金首飾的價值仍然屹立不搖。

在西方象徵著財富的牛，同時也是務實、勤勉、責任心與正義感的代名詞，堅忍不拔的形象將帶領人們於新的一年克服重重難關。各式牛年墜飾及耳環，可愛俏皮的造型讓傳統金飾充滿童趣及新鮮感，並為飾品增添活潑年輕的氣息。而純金除了招財程祥，依生肖配戴也可趨吉避凶。

除了牛年專屬的造型金飾，更有簡單優雅的蝴蝶及蝴蝶結樣式、可愛受歡迎的Hello Kitty和泰迪熊樣式、小巧精緻的髮梳、盔甲、花瓶、皮球、神獸、鐘鼎和如意鎖等樣式，以及簡潔俐落的金鍊條可供選擇。除此之外，貔貅、葫蘆和傳統圖紋等經典款式的手鍊，也很適合做為新年賀禮。金飾不但可用於贈禮，更能於平日配戴，送禮自用兩相宜。而孩童尺寸的手鐲更提供不同的動物造型選擇，搭配不同所屬生肖，更顯意義非凡。

欲知詳情，請親臨Santa Clara Westfield Valley Fair，地址：2855 Stevens Creek Boulevard, Suite 1251, Santa Clara, CA 95050，電話：408-983-2688，或登錄http://www.chpremier.com。

上一則

加州疫苗之亂…90歲預約無門 65歲超車先打

延伸閱讀

百達翡麗名表 昌興珠寶華人獨家代理

百達翡麗名表 昌興珠寶華人獨家代理
LV花朵、愛馬仕柏金包…情人獻愛就要高調看得出來

LV花朵、愛馬仕柏金包…情人獻愛就要高調看得出來
這3位女性時尚插畫家 幫TASAKI珠寶畫出超美宣傳照

這3位女性時尚插畫家 幫TASAKI珠寶畫出超美宣傳照

NBA／想當「綠衣金剛戰士」？七六人射手訂製奢華珠寶

NBA／想當「綠衣金剛戰士」？七六人射手訂製奢華珠寶
昌興推出牛年金幣 迎新春帶好運

昌興推出牛年金幣 迎新春帶好運
LVMH併Tiffany 擴張珠寶版圖

LVMH併Tiffany 擴張珠寶版圖

熱門新聞

拜登就職典禮中，特勤人員David Cho（右）屢屢出現在電視畫面上。（視頻截圖）

拜登就職典禮 亞裔特勤吸睛

2021-01-21 10:09
舊金山市區天空22日出現一道美麗完整的彩虹。天氣預報說，本周末至下周四，將有三場暴風雨來襲，下周三將會降下本雨季最大的一場雨。（本報記者李晗／攝影）

今年最大暴風雨下周來 大氣河流襲灣區

2021-01-23 00:32
陳子平教授已經接種第一針疫苗。（陳子平提供）

疫苗誰不該打？有效多久？舊金山加大傳染病學教授解惑

2021-01-18 00:19
加州目前還有約200萬劑疫苗還未使用。（Getty Images）

加州尚有200萬劑疫苗 為何稱不夠用？

2021-01-18 14:47
加州衛生廳長加利(Dr. Mark Ghaly)19日說，加州的疫情激增浪潮開始減退，最困難的時刻已經過去。(Getty Images)

加州希望終於出現 確診變少、病毒傳播力減慢

2021-01-19 23:09
截至16日，加州只獲分配300萬劑疫苗，遠遠不能滿足加州65歲以上長者的需求。(Getty Images)

加州疫苗分配發放一片混亂 預約網站和電話都擠爆

2021-01-17 00:32

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
今年最大暴風雨下周來 大氣河流襲灣區

今年最大暴風雨下周來 大氣河流襲灣區
上班回家發現妻子與小王床戰 他「後悔當時一個舉動」

上班回家發現妻子與小王床戰 他「後悔當時一個舉動」
美國疫情來到轉折點？住院病例創單日最大降幅

美國疫情來到轉折點？住院病例創單日最大降幅
桑德斯「路人甲」服裝爆紅 同款羽絨外套三天賣光

桑德斯「路人甲」服裝爆紅 同款羽絨外套三天賣光
縱橫媒體一甲子 談話節目主持人賴瑞金染疫過世

縱橫媒體一甲子 談話節目主持人賴瑞金染疫過世