St. Jude祝世界日報讀者 牛轉乾坤 喜從牛來

康復後的美玲現在與家人快樂的住在Alabama 州。

農曆新年快樂，祝大家2021年「牛報平安，鴻運當牛，喜從牛來」。分享您的好運來幫助St. Jude兒童研究及治療醫院挽救孩子的生命，例如：美玲•凱特（Maelin-Kate）。

被美國 家庭領養來自中國 的孤兒美玲在5歲時就被診斷出患有罕見的血液病Fanconi貧血，這種非常罕見的遺傳性血液病，如不及時做骨髓移植手術，將可能導致白血病。經由St. Jude兒童研究及治療醫院的協助，最終找到了一個骨髓捐贈者，並在St. Jude完成了骨髓移植手術，成功的防止白血病。美玲的順利康復都歸功於St. Jude。美玲在St. Jude住院、手術、醫療、她的家庭從未收到過來自St. Jude的任何帳單，甚至連從家裡到醫院的旅費、住宿、與食物的費用都由St. Jude承擔，因為St. Jude 相信所有家庭應該擔心的是如何幫助孩子好好的活下去，而不是擔心付不起醫療費用。康復後的美玲現在與家人快樂的住在Alabama州，美玲在媽媽梅根（Megan）的眼裡是一個老靈魂，非常搞笑，超級快樂，並且熱愛生活。

St. Jude兒童及治療研究醫院可以自由分享其醫療發現，因此在St. Jude獲救的每個孩子都意味著全世界的醫生和科學家都可以利用這些知識來拯救成千上萬的兒童。特別是在中國，由於與St. Jude等機構的合作，兒童存活率飛速增長，《美國新聞與世界報導》（US News and World Report）稱其為「與中國醫院合作開展兒童癌症 研究的先驅」。報告指出，St. Jude 腫瘤科主任裴正康（Ching-Hon Pui）博士已經在北京和上海的主要醫院合作了20多年。該新聞媒體說，裴博士和他在St. Jude的團隊，下一步計畫之一是幫助中國大陸和香港的醫生開發其他類型的兒童癌症的研究和治療方案。

祝願世界日報的讀者，在2021農曆新年「牛轉乾坤行大運」之際，考慮為在St. Jude受到治療的孩子們發個紅包，願大家一年四季都能行大運。