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加州新冠死亡數激增 好消息是…住院人數變少了

防新型冠狀病毒感染 增強自身免疫力成關鍵

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已在全球感染9000多萬例快速傳播的新型冠狀病毒（2019-nCoV）是一種先前尚未在人類中發現的新型病毒。從目前全球感染的情況看，72%的感染者是超過40歲的人群，男性感染者占64%，40%的感染者本身還有其他疾病，比如糖尿病，高血壓等。而從治癒和死亡情況看，自身抵抗力較強的年輕群體更易治癒，死亡案例則多集中在60歲以上受感染者，但並不表示年輕人就一定能抵抗病毒。

在此，美國藍夢藥業提醒，免疫力低的老年人一定要注意防禦，年輕人也不能忽視，不健康的生活作息飲食習慣也可能導致抵抗力下降，自身免疫力差就會增加病毒入侵的機會。

在很多預防建議中，都提到要保持健康生活習慣、提高免疫力。更有專家指出，新型病毒沒有特效藥，要靠自身抵抗力死扛，自己是最好的醫生，這都表明病毒面前增強自身免疫系統抵抗力的重要性。因此如何預防新型冠狀病毒，提高自身免疫力和抵抗力就成為人們對抗病毒最有效的手段。

個人的免疫系統強弱很大程度上決定了抵抗病毒能力的好壞，免疫系統的工作需要靠營養來保證。不斷給人體補充必要的基礎性營養和調節性營養，相當於給免疫系統這個“軍隊”補充進足夠的軍糧，免疫系統「吃飽穿暖」才能更好地對抗外敵。

蜂膠、海參、靈芝都是公認的營養品，增強免疫力方面一樣出色。蜂膠能提高人體巨噬細胞吞噬病毒、細菌的能力，使機體免疫系統處於動態平衡的最佳狀態，殺菌消炎作用表現出色，被稱為「天然的免疫增強劑」。海參富含多種氨基酸、礦質元素及刺參酸性粘多糖、海參皂甙、膠原蛋白等活性物質，可以從根本上提高人體免疫能力和抗病能力，從而提高人體素質，達到預防疾病的效果。靈芝在《神農本草經》中被列為上藥，「主養命以應天，無毒，多服、久服不傷人」，具有解毒、提高人體免疫力等作用。

病毒無情，藍夢有情，凡看到此新聞訂購藍夢蜂膠皇6瓶+海參靈芝皇者4瓶組合，原價688元，現在只要388元的大優惠！防禦病毒，提高免疫力，刻不容緩。

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