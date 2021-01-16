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許氏參業 賀新春 送健康

工商訊
「牛年最牛」優惠活動，精心設計了符合現代人的三樣花旗參養生產品，消費者選購任何一種產品，可享有買三送一的優惠。
「牛年最牛」優惠活動，精心設計了符合現代人的三樣花旗參養生產品，消費者選購任何一種產品，可享有買三送一的優惠。

春節送禮旺季將近，如何送出一份既能展現心意又充滿巧思的新年好禮呢？迎接新的一年來臨，許氏參業集團推出「牛年最牛」優惠活動，相信在新春之際，為親友們送上一份健康的心意，一定是最受歡迎的新春好禮。另一方面也可以好好犒賞自己一年來的辛勞，準備好迎接健康、美好的新年。

這次許氏「牛年最牛」的優惠活動，精心設計了符合現代人輕鬆生活的三樣花旗參養生產品，包括天天喝最養生的參茶各款包裝，方便實惠的罐裝參片及精萃保健的花旗參丸，消費者選購任何一種產品，都可享有買三送一的優惠。花旗參（又名西洋參）因性溫涼，補而不燥，凡不適合食用亞洲人參或體質燥熱者，皆可使用花旗參來調理身體，是一年四季、老少皆宜的藥食同源滋補聖品。最重要的是花旗參含有大量的人參皂苷，可以有效地提升人體免疫力。威州花旗參講究地道，所以參味甘苦，生津效果最好，生津後最能滋陰，滋陰而後能潤肺，能排毒抗菌，加強肺的免疫力！

有46年歷史的美國許氏參業集團，擁有全美最大的華人自營參場，秉持花旗參自產自營的精神，從種植、篩選、分級到製造過程，皆經嚴格的品質管制。以堅持原產地與講究地道的品質保證，為消費者提供許多優質的花旗參系列產品及生技研發健康保健品外，也同時代理日本北海道干貝等各類珍貴海味。創辦人許忠政先生特別強調：「威州的花旗參及北海道的干貝都是最美味的天然健康食品，消費者應多加採購食用，方才符合健康又美味的原則，希望大家安心享受山珍海味過個健康好年。」

迎接牛年的到來，許氏參業集團感謝全美顧客的支持與肯定，也祝福大家牛年健康圓滿。有關「牛年最牛」的優惠活動詳情，請洽1-800-826-1577或上網www.hsuginseng.com。

關於許氏-46年老字號的許氏參業集團成立於1974年，位於威斯康辛州沃沙市，為全美最大種植花旗參之花旗參農場。創業來以自產自銷、農場直營的「產銷一條龍」的方式，自種植、篩選、分級到製造全過程，種植腹地及GMP規模均立於產業的領導地位，分公司遍佈美、亞板塊，堅持著「貨源純正、價廉物美、顧客至上、服務到家」的經營原則。45年如一日的努力堅持，和誠懇實在的敬業精神，也讓現今許氏參業集團擁有「全球花旗參第一品牌」的榮譽稱號。

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