晨星之光心靈微聲 奪不去的平安

你曾被自己抑鬱、無奈或焦慮的心情緊緊的捆綁住嗎？就算是神的兒女，面對難處，我們也難免遭遇走不出的低谷。在那樣的時候，一般你習慣用來解決的方法是什麼呢？這個時候，可不可以保留一個空間，給自己一個機會？

我發現人什麼都不想做、不能做時，最常做的是自我放縱。你一定聽過有人這麼推崇：離開現況和困境，什麼都不要想一切之後再說，也許船到橋頭就自然直了。或者乾脆放縱大睡一場、大吃一頓或大哭一場。最糟的是有人選擇沉迷於沒有出口的習慣，掉入更深的捆綁。偏偏脫困常需要時間，雖然心急卻往往就是沒有立即的答案。轉移注意力只能一時，並無法讓你找到出口。做點別的事，也許可以暫時丟下，但它只是到腦後靜靜待著，並未消失。 到了時候，還是得正視面對。渺小的人，駐立巨大的難處之前，誰能不失去內心的平安？不禁要問，什麼樣的平安，是永遠不會失去的呢？

當我們尋求主，感動經常直接由攻讀主的話語而來。神的話總是如此奇妙。如同心靈的錨安放在平靜的深海裏，使你不再動搖。你渴慕這份風雨中的穩定，這份奪不去的平安嗎？ 若你現正在困境、失意、疲憊之中。可能你和我一樣，都曾掙扎、困惑，急著想方設法逃出困境。請試著不要走開，不要試圖麻醉自己。 請哪裏也不要去，務必回到主的跟前。越是腿發痠，不想再繼續跟隨下去時，正是你最需要緊緊倚靠主的時候。由主的話語得到方向和安定的力量，是你最需要的。

主深知我們的需要，祂將用祂的話語，回應尋求祂的人。祂使我們的心，安靜、安靜、再安靜下來，躲藏在祂同在的安靜裏重新得力。有時，神會使用一篇發人深省的文章、有時，透過陪伴你禱告多年的屬靈同伴，有時，從一片美麗的落葉，讓你思想祂奇妙的創造…。

神用各樣的方式找尋著你，用各樣方式，悄提醒、呼喚著你、告訴你：神愛你。有些時候縱使不明白，祂的意念、道路仍高過我們的想法。神所賜的力量滿有能力，祂賜尋求祂的兒女，那內心巨大的平安和寧靜，是這世上一切換不來，沒人能奪去，也沒有任何能奪去的。

原文作者：MuMu，MuMu其他文章發表於晨星之光基金會心靈微聲部落格「MuMu隨手札記」。http://www.lmsfstudio.org。觀看寇紹涵牧師講道與生活信仰節目請上Youtube頻道搜尋Light of Morning Star Studio/晨星之光 或Facebook搜尋：晨星之光。歡迎訂閱和分享晨星之光頻道。