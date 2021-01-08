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蓮生活佛新書 天下第一靈

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蓮生活佛。
蓮生活佛。

蓮生活佛於1月2日發表第281本著作，書名「天下第一靈」，並在西雅圖雷藏寺主持簽書會。此書以甚多篇幅描述瑤池金母的事蹟、經典、修行理念，祂是太古金仙，修行已達至高境界，澤被蒼生，精準預知世事，古籍中的聖號中有「無上清靈、統御群仙字句，所以蓮生活佛稱祂是天下第一靈。

出版部為此建議蓮生活佛畫一幅瑤池金母的法相作為封面，蓮生活佛聽了哈哈大笑，表示「一切有相，皆屬虛妄」，並舉金剛經為例說明，當須菩提尊者說「不應以三十二相觀如來」時，佛陀便接著告訴他「若以色見我，以音聲求我，世人行邪道，不能見如來。這是佛教中膾炙人口的無相頌，無論佛陀或瑤池金母都是無形無相的，之所以會有形相顯現於世間，全是為了救度眾生而隨著緣份示現。

書中載錄瑤池金母養正真經第一章，規勸世人養正修身、正心誠意，「父母恩同天地，孝行無虧」，並且，「上體天心以好生，下悲物命而戒殺」，以仁德作為自身的至寶，以慈悲作為成佛的綱領，濟貧拔苦，遵守三綱五常，齊家治國。蓮生活佛自述這一生走的這條路，「全是依據瑤池金母的教誨」。

如何由禪定生出空性智慧，重點在於體會消融，如彩虹、雨氣，蒸霧，皆生於蒼穹，終會消融於蒼穹；習氣、貪欲，與執著，皆生於心，也終會消融於心，然而，心如虛空不可得，從此時時勤於觀察，超越種種分別計較，可使自心寬坦，蕩蕩無執。

迢迢霄漢，古代神話中崑崙山頂瑤池仙境的瑤池金母，竟躍然紙上的演述著重重法義。本書多處以道家的修行方法及成就來佛法做比較，讓人耳目一新，原來道法與佛法竟是相通的，可以互相輔助。

西雅圖

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