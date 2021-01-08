昌興珠寶Messika Angel 嚴選美鑽

Messika Angel系列排列成聖潔的天使翅膀，鋪鑲鑽石展現羽毛的輕柔優美。

Messika Angel系列珠寶以橢圓形、梨形以及明亮形切割鑽石，排列成聖潔的天使 翅膀形狀來闡述自由，並以鋪鑲鑽石的方式展現羽毛的輕柔優美，使具有重量的寶石也能如雙翅般輕盈飛揚。大膽的設計盡顯鑽石原始光芒之美，更展現品牌對鑽石珠寶的獨到詮釋和卓越工藝。除了為珠寶注入力量、活力與追求自由的靈魂，更使配戴者的想像隨之翱翔天際。

Angel系列珠寶採用品牌嚴選美鑽，搭配18K金、白金、玫瑰金等貴重金屬，以純手工打造天使羽翼造型的戒指、手環、項鍊等珠寶。生動的翅膀姿態猶如配戴者的羽翼，也像天使在配戴者腕間、頸間及指間飛舞所留下的足跡，完美襯托配戴者頸部及手部美麗修長的線條。融合高貴優雅、浪漫不羈以及永恆之美，系列作品以雙翅的輪廓描繪自由的形狀，並飽含了正直、良善與守護等美好寓意。

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