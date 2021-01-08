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中國嘉德2020 秋拍3.95億元

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青花折枝花果紋梅瓶，29厘米高，成交價：RMB 25,300,000
青花折枝花果紋梅瓶，29厘米高，成交價：RMB 25,300,000

中國嘉德2020 秋季拍賣會上，瓷器及骨董珍玩部、古典家具及工藝品部共推出13個專場，連創佳績。收獲3.95億元成交額、5個白手套專場，其中6件拍品成交價過千萬元，並刷新兩項成交紀錄。古籍善本部共推出4個專場，總成交率87%，總成交額達6747.7萬元。一件拍品成交價過千萬元，一個專場喜獲白手套。珍罕宋代文獻「遂安詹氏舊藏南宋詹儀之告身」1840萬元成交。《浮光掠影——啟功先生舊藏》專場再度榮獲白手套。信劄寫本部分名家舊藏備受市場追捧。郵品錢幣部共推出5個專場，拍場人氣旺盛，成交踴躍，收獲總成交4864.57萬元，總成交率85%。「名人手跡簽名收藏」專場成交喜人，重點拍品恩格斯《關於第一國際重要信函》以善價成交。古錢、金銀錠、金銀幣成交積極，紙鈔、郵品專場表現穩定。流傳有序的名家舊藏與有深厚歷史背景的藏品，都有不俗表現。珠寶翡翠版塊實現總成交4806.77萬元，一件重量級拍品「珍罕重要的天然翡翠配紅寶石及鉆石珠鏈」以1035 萬元成交。佳釀臻茗部四個專場創造了總成交額5467.5萬，總成交率88.5%的好成績。茅台酒專場第九次獲得白手套。

中國嘉德2021年春季拍賣會環球雲集現已開啟，徵集門類包括：中國書畫、20世紀及當代藝術、瓷器、玉器、佛像、紫砂、傢具工藝品、國石篆刻、古董珍玩、古籍善本、金石碑帖、名人信扎、郵品錢幣、名人手跡、金銀器物、珠寶等品種。

詳情請洽嘉德拍賣紐約辦事處何冶純、端木驪珠。地址：505 Park Ave，4th Floor, New York, NY 10022。

電話：212-308-8889 或 888-799-8830，郵箱：[email protected]

中國嘉德2020 秋拍3.95億元
中國嘉德2020 秋拍3.95億元

中國 拍賣 紐約

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