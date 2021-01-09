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眾院民主黨周一提案 二度彈劾川普

白宮新政權可能永久撤銷公共負擔條款

工商訊

即將上任的拜登（Joe Biden）賀錦麗（Kamala Harris）政府有可能立即撤銷執行公共負擔條款，這將讓過去三年來因為害怕移民申請受到影響，不敢使用聯邦福利的數百萬移民如釋重負。

洛杉磯縣消費者與商業事務局（Department of Consumer and Business Affairs）移民事務辦公室主任夏普（Daniel Sharp）接受少數族裔媒體服務中心（Ethnic Media Services）訪問時說：「公共負擔是新政府急需解決的議題，因為它與目前的公共衛生危機和疫情息息相關，我們希望新政府能優先考慮處理這個問題。」他指出，總統當選人拜登在競選時曾承諾，若當選，將撤銷這項條款。

夏普表示，民主黨在1月5日喬治亞州兩輪決選後奪回參議院多數黨地位，眾議院就有機會永久撤銷移民法規中的公共負擔條款。夏普指出，這項條款在即將下台的川普政府還未正式推出前，就已對移民產生極大的寒蟬效應，如果不將它永久刪除，未來的新政府有可能重新執行。夏普說：「這項條款造成的傷害，需要好幾年的時間才能撫平。」

被列入1882年移民法（Immigration Act）的公共負擔條款，是用來確認申請者不符合移民或居留資格的財務審查。海外領事館可以用這條很少用到的條款，來確認申請者未來有無可能完全依賴美國公共福利生活，移民局可以用它來拒絕核發綠卡給無法通過財務審查的申請者。是否核發簽證或綠卡，將取決於包括年齡、英語能力和未來的收入能力等因素。

移民局可以拒絕核發綠卡給曾經使用過生活保障補助金（Supplemental Security Income）、貧困家庭臨時援助金（Temporary Assistance for Needy Families）、一般現金補助（general assistance cash benefits）、營養補給計畫（Supplemental Nutrition Assistance Program）、住房津貼（Section 8 Housing）、租金援助（Rental Assistance）或聯邦醫療補助計畫（Medicaid）的移民。

申請入籍的過程不會引用公共負擔條款。批評者稱，這項條款是一項「殘忍的財富測試」，目的在把貧窮的移民拒於美國門外。在1900年代初期，公共負擔條款經常被用來禁止發展中國家的移民申請美國居留權，近年已較少使用。在2019年之前，只有不到1%的移民申請案件是基於這項條款被拒。美國目前有超過1030萬移民或多或少都在使用聯邦福利。

亞太政策與計畫委員會（Asian Pacific Policy and Planning Council）常務董事考卡尼（Manjusha Kulkarni）指出，當川普總統暗示將執行這項鮮少被使用的條款時，「消息像野火燎原般在移民社區中傳開」。

在這項條款於2019年8月做最終確定之前，許多移民已經開始放棄使用聯邦福利，包括學校午餐計畫和兒童健康保險計畫，即便這些福利並不被視為公共負擔，但移民因為擔心移民身份受影響，仍然將子女使用的福利取消。

考卡尼表示，衛生事務局（Health Affairs）公布的數據顯示，自2018年以來，已有約26萬名移民子女放棄使用聯邦醫療補助計畫，約7萬名移民兒童不再使用營養補給計畫。

小兒醫學期刊（Journal of Pediatrics）12月發表一篇研究論文，指出公共負擔條款對兒童造成的嚴重影響。論文作者，亞利桑納州立大學（Arizona State University）的帕特爾（Nina Patel）、雷迪（Swapna Reddy）和威爾森（Natalia Wilson）表示：「透過將重要的公共健康計劃和移民、居留身份做連結，政府強迫民眾在尋求重要服務和保有美國身份之間做選擇。」他們稱，該條款影響了美國最弱勢的兒童。

帕特爾、雷迪和威爾森指出：「當前的反移民情緒、言論和政策變化，例如公共負擔條款，造成了一種恐懼、誤導、不信任和隔離的文化，這些都對健康產生了不良影響。」

儘管公共負擔條款的未來仍不明朗，考卡尼還是鼓勵移民使用聯邦福利，特別是在疫情期間。她說：「對所有人來說，我們現在正處於人生最大的公共衛生危機中，盡可能保持安全和健康是非常重要的。」

考卡尼還說：「人們不應該失去獲得糧食、新冠病毒檢測、治療、和住房福利的機會。」她認為，拜登政府很可能會「180度轉變」撤銷這項條款。

夏普指出，出於害怕失去移民身份，加州移民也開始放棄使用加州資助的醫療保險MediCal。他表示，這項條款讓人們感到困惑，連學生也放棄申請聯邦獎學金，聯邦獎學金其實並不在公共負擔的定義之內。擁有美國公民身份的移民子女也放棄使用福利，因為他們的父母或兄弟姊妹是無證移民。

在疫情爆發初期，夏普的辦公室接到有史以來最多的移民諮詢電話，詢問關於使用福利的問題。他說：「受疫情衝擊最嚴重的民眾已不再申請公共福利。」夏普稱這是「雙重打擊」。他說：「被剋扣工資的無證移民勞工沒有獲得失業保險金的資格，也不敢使用符合資格的福利。」

夏普表示，法律明文規定，公共負擔條款不得在國家發生危機時使用，但這些細節移民幾乎都不了解。他認為，拜登獲選為美國下一任總統，為移民帶來了一線希望，「不久的將來會更好」。他補充：「這種情形過去也曾發生。我們看過太多例子，法律的實施就像網球比賽一樣，不斷來來回回。」

公共負擔條款2019年8月推出後，立即遭到多個下級法院封殺。2020年1月27日，聯邦最高法院批准政府提出的「公共負擔：調整案例的新道德考量」（Public Charge: New Ethical Considerations for Adjustment Cases）條款，並允許從2月24日開始實施，剛好與美國新冠疫情爆發的時間點一致。

11月2日，第七巡迴上訴法院在「庫克縣控告沃爾夫」（Cook County v. Wolf）案例中，對公共負擔條款發出禁令。新任最高法院大法官巴瑞特（Amy Coney Barrett）對此發表反對意見，她支持川普政府的理論，認為移民必須證明自己可以自給自足。這個案子將由第七巡迴法院全體法官重新審理。此外，伊利諾州、印第安納州和威斯康辛州的移民現在在申請調整身份時，仍必須提交證明自己有自給自足能力的I-944表格。

12月2日，第九巡迴上訴法院在「舊金山縣市控告美國移民局」（City and County of San Francisco v. USCIS）案例中，下令禁止公共負擔條款在包括加州的美國14個州實施。

考卡尼表示，即將上任的新政府不太可能對第九巡迴法院的裁決提出上訴，海外領事館也從7月起被禁止執行公共負擔條款。

移民局 公共負擔 福利

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