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野花牌綠蜂膠具有對新冠的潛在防治效果

舊金山訊
野花牌綠蜂膠
野花牌綠蜂膠

近日，蜂膠用於新型冠狀病毒臨床試驗與研究在巴西展開。大量研究證明，綠蜂膠能刺激免疫機能，增加抗體生成量，增強免疫細胞活力，調節機體的特異性和非特異性免疫功能。而且能明顯增強巨噬細胞吞噬能力和自然殺傷細胞活性，顯著強化細胞免疫功能與體液免疫功能，對胸腺、脾臟及整個免疫系統産生強有力的功能調整，提高人體抗病力與自愈力，助人體抵禦各種疾病侵襲。新冠疫情期間，服用野花牌綠蜂膠（Apiario Silvestre），強化免疫，是保持健康非常有效的方法。

一、提升炎性細胞因子的免疫調節：ISO/TC34/SC19-NP24381蜂膠國際標準項目註冊專家、SC19/WG2（蜂膠工作組）召集人Andresa教授與巴西聖拉斐爾醫院、美國邁阿密大學米勒學院、巴西聖保羅大學裏貝雷奧普累圖醫學院合作完成了一篇綜述性文章。該論文通過論述了蜂膠的免疫調節機制，發現蜂膠能提升炎性細胞因子的免疫調節。

二、蜂膠能降低細胞因子風暴綜合癥（主要死亡率）的風險：Andresa教授的這篇綜述性文章，還論述了蜂膠具有降低細胞因子風暴綜合癥（主要死亡率）的風險，有助於新冠患者，特別是患有呼吸系統疾病，高血壓，糖尿病。

三、降低病毒繁殖數量：埃及亞歷山大大學Seif Salah-eldin Mohamed免疫學博士，也通過分析蜂膠的抗病毒活性和免疫調節性來論述其對COVID-19的作用。該論文認為：蜂膠作為天然安全產品，可能具有針對COVID-19的保護性抗病毒活性，並有可能降低COVID-19的繁殖數量。

四、與抗病毒藥物同用，產生協同作用：此外，基於蜂膠的抗病毒活性，埃及亞歷山大大學Seif博士還建議使用抗病毒藥如吸入IFN-α、利巴韋林、磷酸氯喹和阿比多爾治療COVID-19時，將蜂膠與這些藥劑一起給藥可能產生有希望的協同作用。

五、安全、健康、低成本：巴西聖保羅大學Carla、巴西聖保羅天主教大學Ana、巴西聯邦大學生物工程學系的Antonio等發表的論文中，綜合分析了蜂膠各方面作用，得出蜂膠是一種很有前途的，安全、健康、低成本、易於使用的產品，可以作為COVID-19（新冠病毒）的輔助治療。

日本和歐洲科學家還分析出巴西綠蜂膠中的Artepillin C和 CAPE等是發揮療效的重要活性成分，並指出不同產地和不同植物來源的蜂膠，其有效成分的差別較大，直接影響蜂膠的藥用價值。他們建議以天然總黃酮類（total flavone and flavonol content）和天然總酚類（total phenolics content）含量作爲評價蜂膠品質的標準，這些參數直接關係到蜂膠的生物活性和療效。經日本和巴西權威等實驗室檢驗：巴西野花牌綠蜂膠（Apiario Silvestre），有效成分含量業內最高，淨濃度85%，黃酮類含量16.9mg/ml、酚多體3.5%，無蜂蠟，無酒精，無甲醇等有機溶劑，不含任何重金屬有害元素，野花牌綠蜂膠擁有國際生產優異品質GMP Site license#300909、全球最嚴格食品安全體系HACCP質量認證BR13/7429、等多重國際權威認證，是最有力、最值得信賴的健康守護者。

專業醫學顧問免費諮詢熱線：1-866-690-4888。野花牌綠蜂膠（Apiario Silvestre）北美亞太區總代理加拿大皇家天然品有限公司 7130 Warden Ave., Suite 406 Markham, ON L3R 1S2, Canada。北美免費長途：1-866-690-4888 Email：[email protected]。訂購網站：www.royalnatural.ca 歡迎訪問，祝您健康！

野花牌綠蜂膠
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風暴 日本 高血壓

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